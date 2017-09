Boîtes à lunch: conseils de chefs

Saveurs turquesFisun Ercan, 48 ans, est née à Izmir, en Turquie. Elle est chef propriétaire des restaurants Su, à Verdun, et Barbouyna, dans le Mile End. Avec son mari, elle a longtemps préparé les lunchs de sa fille, aujourd'hui âgée de 25 ans. Des moments difficiles, mais qu'elle considère comme cruciaux.

Que mettiez-vous dans la boîte à lunch de votre fille?

Comme elle ne voulait pas attendre en ligne pour chauffer son repas au micro-ondes, on préparait des sandwichs et des plats qui se mangent à température pièce. On ajoutait des fruits, du yogourt nature, des noix et des pâtisseries faites maison.

Comment prépareriez-vous une boîte à lunch aujourd'hui?

Exactement comme à l'époque. Dans un sandwich, je ne mettais jamais de charcuteries, qui sont riches en gras et en sel. Je préparais plutôt des sandwichs au rôti de boeuf, au poulet biologique, à l'épaule d'agneau ou au filet de saumon. Je faisais aussi des salades au filet de saumon. Je ne mettrais pas de biscuits achetés, riches en sucre avec des noms d'ingrédients imprononçables. C'est pour cela que j'essayais de tout faire maison.

Était-ce une tâche facile ou difficile?

C'est sûr que c'est difficile! Mais c'était aussi agréable, puisque je préparais la nourriture que mon enfant allait manger. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que les enfants et adolescents qui mangent de bons repas santé.

Quel truc donneriez-vous pour faciliter la tâche?

Je faisais certaines préparations à l'avance. Je préparais toutes sortes de viandes que je pouvais cuire et trancher ou déchiqueter pour en faire des sandwichs. On peut aussi congeler des miniboulettes de viande poêlées, durant une ou deux semaines, et les réchauffer le jour même. Le mieux, c'est de profiter de la fin de semaine pour planifier la semaine. Si on a les ingrédients nécessaires à l'avance, qu'on planifie et coordonne les lunchs avec les soupers, on n'aura pas de problème. On peut séparer une partie du souper pour le lunch du lendemain. Je faisais aussi des salades de pâtes ou de légumineuses qui peuvent bien se coordonner avec les préparations du souper.

Quel serait un aliment indispensable?

Du yogourt nature. La vie sans yogourt est inimaginable pour les Turcs! Je n'achète pas de yogourt aux fruits, je préfère ajouter moi-même les fruits frais au yogourt nature. Parfois, je mets aussi un peu de miel et des noix.

Quelle est la boîte à lunch idéale?

Elle contient des plats nutritifs, équilibrés et appréciés par notre enfant. Comme un sandwich avec une protéine, des tomates, des concombres, des poivrons ou d'autres légumes. Des fruits, du yogourt non sucré, des noix, des craquelins ou biscuits maison et quelques morceaux de bon chocolat.

Qu'est-ce que votre enfant préférait et aimait le moins?

J'ai fait goûter de tout à ma fille dès qu'elle était petite, elle a vite développé un fin palais. Elle mangeait tout ce qu'on mettait dans sa boîte à lunch. La seule chose qui la mettait mal à l'aise, c'est que ses lunchs étaient différents de ceux de ses amis. Les autres élèves ne se moquaient pas d'elle, mais ils lui posaient des questions. Et ce n'est pas toujours facile pour les enfants d'identifier et d'expliquer les différences culturelles. Quand elle m'en parlait, je lui rappelais l'importance de se nourrir avec de bons aliments. Mais elle aimait ce qu'elle mangeait. Et aujourd'hui, elle apprécie cette différence.

Quel aliment de la cuisine turque pourrait être intéressant à inclure dans une boîte à lunch?

Les böreks (pâte filo farcie au fromage, aux légumes ou à la viande). C'est une bonne solution de rechange aux sandwichs, facile à garder et à manger à température pièce. Et aussi, les dolmas (légumes farcis au riz, aux tomates et aux fines herbes), qui sont une bonne façon de faire manger les légumes aux enfants.

Quels conseils donneriez-vous aux parents?

Je sais qu'on vit dans un monde moderne où tout le monde est pressé, mais selon moi, il n'y a rien de plus important que de bien nourrir nos enfants. C'est investir dans leur santé, donc dans leur futur. Le temps consacré à préparer les lunchs devrait être une priorité pour les parents. Et il faut encourager les enfants à aider les parents à préparer leurs boîtes à lunch. Ce qui les sensibilisera à bien se nourrir et fera éventuellement gagner du temps aux parents.

Böreks (pâte filo farcie aux épinards, à la ricotta et aux herbes) de la chef Fisun Ercan

Ingrédients

- 1 paquet de pâte filo

Pour la farce

- 500 g d'épinards

- 500 g de bette à carde

- 200 g de ricotta

- 100 g de féta

- 1 tasse de persil, haché

- 1/2 tasse d'aneth, haché

- 1 bouquet d'estragon

- 1 pincée de piment rouge turc

Pour le mélange de lait

- 1/2 tasse (125 ml) de lait

- 1/2 tasse (125 ml) d'huile d'olive extra-vierge

- Jaune d'oeuf pour le dessus

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Dans un bol, combiner tous les ingrédients de la farce et, dans un autre bol, mélanger les ingrédients de la sauce.

3. Il y a de 26 à 28 feuilles de pâte filo dans un paquet. Les étaler sur le comptoir et diviser la quantité en deux pour avoir 2 piles de 13 ou 14 feuilles. Huiler une plaque allant au four de la grandeur des pâtes filo et placer la première pile dedans. Étaler la farce pour couvrir toute la surface de la pâte en faisant attention à avoir une couche égale partout. Couvrir la farce avec la deuxième pile de pâte filo et appuyer légèrement dessus pour coller le tout sans trop peser. Couper la pâte en carrés de 5 à 6 cm chacun. Bien mélanger le mélange de lait et badigeonner sur la pâte avec une cuillère, en étalant bien partout. Garder un peu du mélange de lait dans un petit bol et y ajouter le jaune d'oeuf. Bien mélanger et badigeonner le tout sur la pâte.

4. Cuire au four environ 40 à 45 minutes. Laisser reposer de 10 à 15 minutes avant de servir.