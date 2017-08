Vêtements d'enfants: choisir ou les laisser choisir?

Des limites

S'il est sain de laisser choisir ses enfants, la liberté ne doit pas être totale non plus, estiment Francine Ferland et Nadia Gagnier, psychologue spécialisée en parentalité et en psychologie de la famille. Le matin, on doit s'habiller en fonction des conditions climatiques. Les parents sont aussi en droit de s'opposer à ce que leurs enfants portent des vêtements qui vont à l'encontre de leurs valeurs (hypersexualisation, messages haineux...), tout en leur expliquant pourquoi.

Lorsqu'elles sont au magasin, Nadia Gagnier et sa fille essaient de dénicher des vêtements qui leur conviendront à toutes les deux. Les critères de maman? Faciles d'entretien, non salissants et appropriés pour l'école. Idéalement, ils doivent aussi s'agencer avec d'autres morceaux de sa garde-robe.

«Si elle aime le rose et que moi, je n'aime pas ça parce que je trouve que ça fait trop Barbie, je ne l'empêcherai pas de mettre du rose. Je ne l'empêcherai pas de porter des choses que moi, je ne mettrais pas.»

Il est important de choisir ses batailles, ajoute Nadia Gagnier.

Fini l'orgueil

Pour un parent, les enfants sont source de fierté, et même les mieux intentionnés peuvent tomber dans le piège de vouloir les rendre à leur image, note Nadia Gagnier. Et il y a l'orgueil, aussi: que va penser l'enseignante de son fils s'il arrive à l'école deux fois dans la même semaine avec son satané t-shirt de Flash McQueen? «Quand on arrive, le matin, on peut juste dire à l'éducatrice: "Vous aurez remarqué, ce matin, c'est lui qui a choisi ses vêtements"», dit Francine Ferland.

Cette dernière se souvient de ce matin du jour de l'An, à la fin des années 70. Pour la visite chez ses beaux-parents, Francine Ferland avait prévu habiller son fils de 4 ans avec l'ensemble bavarois qu'elle lui avait ramené d'Allemagne - shorts en cuir, bretelles et bas trois quarts. «Il aurait été magnifique là-dedans», se souvient-elle avec tendresse. Mais son fils voyait les choses autrement. Il ne voulait rien savoir de l'ensemble bavarois. Ce jour-là, son fiston, qui a aujourd'hui 42 ans, a choisi de mettre son plus vieux pantalon, avec de l'eau dans la cave mais confortable à souhait. Grand-maman n'y a vu aucun problème et son garçon était bien fier d'avoir choisi ses habits. «J'avais envie d'avoir des compliments, aussi. Mais au fond, on a préféré passer un beau jour de l'An!», conclut Francine Ferland.