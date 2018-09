Élever les garçons autrement

Vous en avez assez de parler d'échec, de décrochage, ou de violence chez les garçons? Vous n'êtes pas seuls. Pour en finir avec ce sombre portrait, et commencer l'année scolaire du bon pied, une journaliste de Toronto propose de repenser (révolutionner?) l'éducation des garçons, pour en faire des hommes meilleurs, à la fois plus vulnérables et plus empathiques. Bref, plus humains. Entretien.

Fils, sois un homme

Rachel Giese ne le cache pas: féministe, lesbienne et journaliste, elle a passé le plus clair de sa carrière à creuser des sujets sur les questions du genre, de la politique et de l'égalité des sexes. À comprendre comment les stéréotypes féminins affectaient les femmes, brimaient les filles, bref, empêchaient une réelle et saine égalité. «Et puis j'ai eu un garçon», résume-t-elle, laconique.

Et c'est là, toujours animée de cette même fibre féministe, qu'un monde de nouveaux stéréotypes s'est ouvert à elle: ceux de la masculinité, cette fois, à l'opposé des stéréotypes féminins, mais tout aussi omniprésents, insidieux et aliénants.

Dans Boys, What It Means to Become a Man, un essai fascinant sur l'éducation des garçons, publié récemment chez Harper Collins, la journaliste et auteure que l'on peut lire chaque semaine dans Châtelaine explore toutes les facettes de cette masculinité et son impact sur les garçons : comment elle influence leur perception d'eux-mêmes, leur éducation, et surtout leurs comportements en grandissant.

L'idéal «masculin»

Non, la définition de la masculinité n'est pas uniforme. Bien sûr, cela varie selon le pays d'origine, la classe sociale et les individus eux-mêmes. N'empêche. De manière générale, tout le monde s'entend, culturellement, pour accorder certaines caractéristiques types à l'homme «viril», à savoir: «C'est le pourvoyeur, ferme et inébranlable, idéalement musclé, riche, hétéro, qui maîtrise ses émotions.»

Si l'idéal féminin est inaccessible et irréaliste, cet idéal masculin l'est tout autant, fait valoir l'auteure.

«C'est impossible d'être à la hauteur!», explique Rachel Giese, journaliste et auteure, au sujet de l'idéal masculin et féminin.

Elle a d'ailleurs été surprise, dans sa recherche (son livre est bourré d'entrevues, d'enquêtes sur le terrain, et riche d'une bibliographie de plus de 20 pages), de réaliser à quel point ces stéréotypes sont martelés (à travers la publicité, le marketing, la mode et la culture populaire) dès le plus jeune âge. «Dès 5, 6 ou 7 ans, un garçon comprend que pour être "viril", il ne faut pas pleurer, ne pas être trop flamboyant, se la jouer cool, ne pas être trop affectueux avec les autres garçons et, surtout, ne pas avoir peur.»

L'envers de l'idéal

Le problème avec cet «idéal», c'est qu'il a des répercussions dans plusieurs sphères de la vie des garçons. Et qu'il ouvre la voie à plusieurs comportements délinquants. En matière d'amitié, d'abord, plusieurs enquêtes ont démontré que si les garçons ont de nombreuses amitiés dans l'enfance, celles-ci s'étiolent à l'adolescence, idéal hétéro oblige. Ce faisant, les jeunes hommes se privent de tous les bénéfices associés aux liens sociaux, en matière de bien-être et de santé mentale, déplore aussi l'auteure.

Publié en 2011, l'ouvrage Deep Secrets: Boys' Frienships and the Crisis of Connection, de l'auteure Niobe Way, en avait fait une éloquente démonstration.

Dans l'univers scolaire, ensuite, ces garçons qui se doivent d'être forts, donc agressifs, se font systématiquement plus punir que les filles. Le biais négatif, connu et documenté, qu'ont les enseignants à leur égard commence d'ailleurs dès le plus jeune âge. L'auteure cite une étude dans laquelle des chercheurs ont invité un groupe de témoins à observer des bébés. Chaque fois, «les adultes percevaient les bébés garçons comme plus fâchés, les bébés filles comme plus sociables», écrit-elle, et ce, même quand on avait faussement identifié le sexe des enfants.

En matière de résultats scolaires, enfin, l'arrivée en masse des filles dans certains domaines jadis réservés aux garçons et leurs succès subséquents ont eu un résultat pervers.

«Maintenant que les filles réussissent, il y a un nouveau stéréotype: bien réussir, c'est fifille. Certains garçons ont le sentiment que s'ils ont de bonnes notes, lèvent la main, préfèrent la lecture, ils auront l'air moins "gars".»