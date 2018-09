Des pros contre les poux

Le nerf de la guerre, ce sont les lentes, qui ne sont pas neutralisées aussi efficacement par tous les produits vendus en pharmacie et risquent de relancer l'infestation. «Il faut les enlever et elles sont très collées aux les cheveux», précise Donna Stafford, dont le travail coûte 75 $ de l'heure. «Les lentes, quand vous sortez d'ici, elles sont mortes. Elles ne peuvent pas éclore», assure pour sa part Élise Côté. Son service inclut néanmoins un peignage méticuleux pour les enlever. Ces deux techniques combinées ont un taux d'efficacité de près de 100 %, affirme-t-elle, et l'intervention coûte 185 $ par tête.

L'oeil non initié peut avoir du mal à reconnaître ces petits grains brunâtres souvent situés à environ 5 mm du cuir chevelu et qui peuvent être confondus avec des pellicules. Élise Côté précise que les pellicules sèches ne collent pas au cheveu.

«On souffle dessus et si ça part, ce ne sont pas des lentes. Les pellicules grasses forment un cylindre collé au cheveu et s'enlèvent avec les doigts. Si ça prend les ongles pour les enlever, ce sont des lentes.»

Un examen maison régulier

Rinda Hartner, chef de l'unité des soins critiques de l'Hôpital de Verdun et collaboratrice de l'Institut national de santé publique sur la question des poux, insiste sur la nécessité d'examiner la tête de son enfant régulièrement. «Un parent pourrait s'habituer dès la maternelle ou même la garderie à passer le peigne fin une fois par semaine», dit-elle.

Elle émet toutefois des réserves quant au traitement à l'air chaud. Pas tant sur son efficacité que sur le risque de brûlure.

«Même si la température est contrôlée, 59 °C, c'est la température de l'eau chaude dans un chauffe-eau [domestique]. C'est très chaud.»

La technologie AirAllé est approuvée par Santé Canada. Son fabricant, Larada Sciences, reconnaît un «petit risque» de brûlure, mais assure que celui-ci a été minimisé «par des dispositifs de sécurité intégrés» et le fait que sa technologie ne peut être utilisée que par des exploitants certifiés.

L'idée, c'est plutôt d'avoir le bon peigne pour la bonne tête, nuance Rinda Hartner. Le peigne court convient aux cheveux courts. Des dents plus longues conviennent à ceux plus longs. Quant au peigne spiralé (parfois appelé Terminator), elle le réserverait aux chevelures épaisses. «Le plus important, c'est que le peigne ne se passe pas tout seul! insiste toutefois Rinda Hartner. Peu importe celui qu'on a, il faut l'utiliser.»