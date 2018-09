Premier cellulaire, mode d'emploi

Dix-huit ans et pas de cell

Les jeunes qui n'ont pas de cellulaire font figure d'exceptions. Certains n'en possèdent pas par choix, d'autres, pour des raisons financières. Au quotidien, cela demande d'anticiper et de s'organiser. Rencontre.

«Je n'ai pas de cell, car mes parents ne veulent pas m'en payer un, indique d'emblée Camille Pilon, 18 ans. Ils pensent que ce n'est pas forcément utile puisque je peux utiliser le téléphone public ou celui de mes amis. J'utilise les téléphones publics environ une fois par mois. Je suis la seule de mon groupe d'amis à ne pas avoir de cellulaire. Ils ne comprennent pas comment je fais pour vivre. Ils demandent souvent comment ils peuvent me contacter, je leur réponds qu'il faut appeler chez moi.

«Sans cell, je dois être deux fois plus organisée. Quand j'ai un rendez-vous, je fixe avant un endroit bien précis. C'est contraignant pour mes amis aussi. Si j'arrive en retard, ils doivent m'attendre, car ils ne peuvent pas me dire s'ils bougent. Alors, j'arrive en avance parce que si j'ai du retard, je ne peux prévenir personne. Je dois suivre un calendrier en papier, me réveiller avec un vrai cadran et essayer de me rappeler les numéros de téléphone, ou les noter et ne pas les perdre. Je dois avoir un 50 cents si je veux passer un appel depuis le téléphone public. J'ai toujours un livre avec moi pour m'occuper, par exemple dans l'autobus. Je sais que c'est pas si grave, mais c'est tellement plus pratique quand on a un cell...

«J'ai un iPod que je peux utiliser quand il y a du WiFi. Sinon, je n'ai pas de données GPS, alors je me suis souvent perdue. Une fois, j'avais un rendez-vous au McDo. En sortant du métro, au lieu de tourner à droite, j'ai tourné à gauche. Je me disais toujours que j'étais bientôt arrivée. Au final, je me suis retrouvée à une heure trente à pied, chez ma grand-mère, pour appeler mes parents.

«Mes amis sont tout le temps sur leur cell. Sans cell, on dirait que tu apprécies plus certains moments. Pour mon travail d'été au camp de jour, on m'en prête un. Je me rends compte à quel point c'est pratique au quotidien. Je pense m'en acheter un à la rentrée.»