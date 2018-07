 Le sans gluten pour enfants n'est pas forcément meilleur 

Même si certains leur attribuent une aura de santé, souvent surfaite, les aliments sans gluten commercialisés pour les enfants sont par ailleurs riches en sucre et leur valeur nutritionnelle n'est pas supérieure à celle des produits réguliers, conclut une étude.

Sans compter que ces aliments sans gluten sont généralement plus chers que les produits ordinaires...

Environ un enfant sur cent doit éviter les aliments contenant du gluten - une protéine du blé, de l'orge, du seigle et de l'avoine - à cause de la maladie coeliaque, un trouble auto-immun qui peut causer de graves dommages à l'intestin grêle. Or, certains parents optent pour des aliments sans gluten même si leur enfant ne présente pas cette condition: ils croient que ces produits sont meilleurs pour la santé, explique la chercheuse Charlene Elliott, de l'Université de Calgary.

«Pour de nombreux consommateurs, le "sans gluten" est le nouveau "meilleur pour vous", explique Mme Elliott, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les politiques de commercialisation des produits alimentaires pour la santé des enfants. Mais quand vous regardez le profil nutritionnel des aliments sans gluten emballés, ce n'est pas le cas.»

Les parents d'enfants intolérants ou sensibles au gluten («intolérance non coeliaque»), ainsi que ceux qui achètent des produits sans gluten pour d'autres raisons de santé, doivent soigneusement lire les étiquettes, prévient Mme Elliott: environ 80% de ces produits sans gluten destinés aux enfants présentent un taux de sucre élevé.

L'étude, publiée en ligne lundi dans la revue Pediatrics, a examiné le contenu nutritionnel de 374 produits ciblant les enfants et achetés dans deux des plus grandes chaînes de supermarchés de Calgary; les chercheurs ont comparé les aliments emballés réguliers avec ceux qui se proclament «sans gluten».

La professeure Elliott a découvert qu'en raison de niveaux élevés de sucre, de sodium ou de gras, 88% des produits sans gluten peuvent être considérés comme des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle, selon les critères de l'Organisation panaméricaine de la santé. Beaucoup de ces aliments présentaient également des taux de protéines plus faibles que les autres.

«Cela complique le travail des parents d'enfants intolérants au gluten, mais cela a aussi des implications pour les parents qui croient, à tort, que des produits sans gluten seront meilleurs pour la santé», indique Mme Elliott.

Un marché qui explose

Les ventes d'aliments sans gluten devraient dépasser 2 milliards $ d'ici 2020 aux États-Unis seulement, soit une augmentation de près de 400 millions $ depuis 2015. «Si vous consultez les études commerciales, le "sans gluten" est une sorte de nouvelle tendance qu'il faut suivre parce qu'elle exploite le filon des aliments "sans", qui attirent tant les consommateurs - comme dans "sans colorants artificiels", "sans saveurs artificielles", "sans antibiotiques"», explique Mme Elliott.

Selon un rapport publié en 2017 par le groupe Hartman, de Washington, qui suit les grandes tendances du marché, seulement 6% des consommateurs qui achètent des produits sans gluten le font pour des raisons d'intolérance ou de sensibilité à cette protéine des céréales.

Dans un sondage représentatif à l'échelle nationale, plus d'un tiers des répondants ont déclaré se tourner vers de tels produits parce qu'ils voulaient «essayer quelque chose de nouveau»; 30% parce qu'ils considèrent que ces aliments sont plus sains; et 23% parce qu'ils croient qu'un régime sans gluten les aidera à perdre du poids. 19% des répondants ont par ailleurs déclaré qu'ils expérimentaient un nouveau régime alimentaire, tandis que 14% pensaient que les aliments sans gluten avaient meilleur goût.

«Il y a donc une foule d'autres motifs, qui n'ont absolument rien à voir avec une véritable intolérance au gluten, mais plutôt un lien avec le marketing», souligne Mme Elliott.

Quand la chercheuse a commencé à mener une étude sur les aliments destinés aux enfants, il y a plus de dix ans, le «sans gluten» n'était même pas une catégorie perceptible. «Aujourd'hui, près d'un produit sur cinq que nous avons acheté et qui était destiné aux enfants se proclamait »sans gluten«, ce qui représente une énorme augmentation, en très peu de temps.

«Il est important de déboulonner l'hypothèse selon laquelle les aliments sans gluten équivalent nécessairement à des aliments sains: si cette affirmation a constitué un excellent outil de vente pour l'industrie alimentaire, elle ne contribue guère, par ailleurs, à la santé publique.»