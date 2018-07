Secrets de châteaux de sable

Devenez un as des châteaux de sable

Envie d'impressionner les membres de votre famille lors de votre prochaine sortie à la plage? Voici les bons outils et les étapes à suivre pour construire un domaine de sable.

Les bons outils

• Des seaux sans fond de formats différents pour contenir le mélange de sable pendant qu'on remplit les seaux par le haut.

• Cuillère, couteau, petite spatule et trombone : l'attirail complet pour creuser et définir les fenêtres, marches, arches ou tourelles.

• Une paille: pour dégager délicatement les amas de sable.

• Un pinceau: à utiliser en touche finale pour polir votre création.

• Un vaporisateur: un peu d'eau suffit pour fixer le sable une fois votre château terminé.

L'emplacement stratégique

Un château de sable est une construction temporaire, mais encore faut-il pouvoir la terminer avant qu'elle ne soit engloutie par la marée. Pour vous garder le loisir de l'admirer un peu une fois votre mission accomplie, construisez votre château au-dessus de la ligne de marée haute. Mais pas plus loin, pour ne pas perdre trop de temps dans le transport de l'eau de mer.

Plan de construction et préparation du terrain

Dans votre tête ou sur papier, concevez le domaine de vos rêves et imaginez chaque étape de sa production. Vous saurez ainsi quelle direction prendre et comment guider vos troupes, si troupe il y a. Préparez ensuite votre terrain en le compactant avec les pieds et en l'aplanissant, après avoir humidifié le sol à l'aide de quelques chaudières d'eau.

Collage et compactage

Les grains de sable viennent en formats différents selon les emplacements. Sachez que plus ils sont gros, plus le défi sera grand pour les amalgamer. Dans tous les cas, la solidité de votre oeuvre dépend de ces deux étapes cruciales: le collage et le compactage. Remplissez vos seaux en alternant entre sable et eau. Le mélange devrait être comparable au sable mouillé lorsque la mer vient de se retirer et qu'il est compact. Mélangez bien, puis pressez avec vos pieds.

Le démoulage et la sculpture

C'est le moment de vérité, celui qui vous indiquera si votre mélange est assez solide pour ne pas s'effondrer. Tapotez doucement les parois de chaque seau pour faire décoller le mélange de sable et retirez le contenant en retenant votre souffle. Votre château tient debout? Excellent! Vous êtes maintenant prêt à utiliser vos outils pour le travail de minutie, qui consiste à enjoliver votre création d'ouvertures, d'arches et de fioritures, afin de lui donner un air royal. L'un des principes de base est de ne jamais ajouter du sable, mais plutôt d'en enlever. Procédez de haut en bas, car l'excédent de sable tombera inévitablement sur les structures inférieures.

La touche finale

Utilisez une paille pour dégager délicatement les amas de sable et lissez le tout au moyen d'un pinceau. Vous pouvez d'ores et déjà être fier du travail accompli: dégainez dignement votre vaporisateur pour fixer les modules et nombreux détails de votre construction avec de l'eau. Pour que votre oeuvre soit bien mise en valeur, nettoyez la surface qui l'entoure avec une serviette mouillée ou un râteau, ou encore, lancez-vous dans l'aménagement d'un jardin digne de ceux de Versailles!

Conseils tirés du livre Du plaisir à la pelle, le petit guide de construction de châteaux de sable, produit par les Artisans du sable.