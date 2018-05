Ces mamans inspirantes

Caroline Héroux: Le bonheur de créer avec son fils

Ce que la maternité a changé en moi: «Le plus beau cadeau de ma vie.»

Il y a environ quatre ans, Caroline Héroux entrait dans une librairie avec son fils. La mission: trouver un roman pour intéresser le garçon de 10 ans à la lecture. Au bout d'un moment, Charles-Olivier est revenu en haussant les épaules. Rien ne l'allumait vraiment. Qu'à cela ne tienne: Caroline s'est mise au clavier pour écrire une histoire qui allait lui plaire.

Scénariste et auteure, Caroline Héroux savait déjà manier la plume. Cette fois, elle a décidé de bonifier son récit avec un graphisme éclaté pour capter l'attention de son fils et des anecdotes inspirées de leur vie quotidienne.

Le lendemain, Charles-Olivier est parti à l'école, l'histoire de sa mère dans son sac. Le récit faisait un peu plus de 20 pages et il était coiffé d'une page couverture inspirée d'une affiche que le garçon avait fabriquée après une querelle avec sa soeur: «Défense d'entrer!». Contre toute attente, à la fin de la journée, Charles-Olivier est revenu de l'école enthousiaste: «C'est super bon! Qu'est-ce qui se passe après?»

Caroline n'avait pas prévu de suite. «Je lui ai dit que s'il voulait qu'il se passe autre chose, on allait l'écrire ensemble», raconte l'auteure, mère de deux enfants. Sans le savoir, le duo planchait sur ce qui allait devenir une des séries les plus populaires de la littérature jeunesse québécoise.

Encouragée par des proches, Caroline a ensuite présenté Défense d'entrer! à son éditeur. L'idée plaît, mais on lui a demandé de planifier la rédaction de trois livres. «J'ai dit à Charles-Olivier que je ne pouvais pas le faire toute seule: qu'il devait m'aider», raconte Caroline.

De fil en aiguille, la mère a donc mis en mots les idées de son fils. Dès le départ, Caroline soumettait les chapitres à Charles-Olivier. Le garçon rectifiait le tir à l'occasion. Cette collaboration a permis au duo de rester toujours près des intérêts du jeune public.

Quatre ans plus tard, Charles-Olivier fréquente l'école secondaire. Il s'implique toujours dans la rédaction de Défense d'entrer! dont les livres ont été vendus à plus de 140 000 exemplaires.

«J'ai écrit d'autres romans, mais pour moi, Défense d'entrer!, c'est ma plus grande réussite à cause de la relation que j'ai développée avec mon fils et aussi parce que je me rends compte qu'ensemble, on fait vraiment une différence. On accroche des enfants à la lecture.»

Si elle a toujours pris soin du lien avec ses deux enfants, elle constate qu'écrire un livre avec Charles-Olivier lui permet d'aborder plus facilement certains sujets plus délicats. «Je me sens privilégiée. Les enfants, ça ne vient pas avec un manuel d'instructions, et à l'adolescence, parfois, ce n'est pas évident, souligne Caroline. Écrire ce livre ensemble et parler de Lolo, notre personnage, ça nous ouvre des conversations qui autrement pourraient créer des malaises. On a vraiment une belle relation.» - Isabelle Audet