Les arts à l'école: «juste» du bricolage?

Bien encadré, l'élève comprend qu'il peut explorer, et il en vient à accepter que le résultat puisse s'éloigner de ce qu'il avait anticipé. Un processus particulièrement formateur, soutient pour sa part Pierre Plante, psychologue, art-thérapeute et professeur de psychologie à l'UQAM.

«Sur le marché du travail, aujourd'hui, on doit avoir une grande adaptabilité et une flexibilité de la pensée. Nos jeunes doivent apprendre à voir les choses différemment, à changer de perspective. Les arts le permettent en multipliant les façons de travailler», indique Pierre Plante.

Le psychologue précise que la pensée rationnelle demeure cruciale dans le parcours des élèves. L'enfant doit apprendre les règles mathématiques et la conjugaison des verbes. «Par contre, même s'il ne faut pas généraliser, je crois qu'on survalorise le mode de pensée rigoureuse - planifier, prévoir, prédire, structurer de manière logique -, et on met de côté une autre façon de concevoir notre environnement», croit-il.

Des fleurs ou des boucliers?

«Ils se mettent souvent beaucoup de pression, les enfants, ajoute Julie Gaudet. Je suis assez encadrante, mais je veux leur offrir des choix. C'est important qu'ils se découvrent. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Certains ne le savent pas.»

Ainsi, lors de notre passage, les écoliers découpaient des cercles colorés inspirés du tableau Étude de couleurs, de l'artiste russe Vassily Kandinsky. Ils les collaient ensuite sur le ciel peint selon leurs fantaisies. L'enseignante en profite pour leur rappeler le concept des couleurs chaudes et des couleurs froides.

«J'apprends d'autres choses quand je colorie et ça me donne plus d'idées quand je fais des choses à la maison. Ça ne me dérange pas si je me trompe!», lance spontanément Elena, 8 ans.

«Ouais, c'est pas comme dans la dictée», ajoute Laurent, 7 ans, sans quitter son travail des yeux.

Elena acquiesce: «Moi, je n'ai pas eu le temps de finir mes phrases, dans la dictée. Ici, ça relaxe bien. Je peux finir.»

La conversation se poursuit et s'articule autour de la signification des cercles colorés. Ressemblent-ils davantage à des fleurs où à des boucliers pour des chevaliers?

Diplomate, Zackary trouve une réponse qui satisfait tous ses camarades: «En tout cas, ça pourrait être un beau cadeau de fête des Mères!»