Futurs parents: ah, si j'avais su!

Détendez-vous!

Malgré toute l'énergie que l'on met dans l'éducation de nos enfants, parfois... rien ne va comme prévu. Et c'est normal. «Quand on vise la perfection, on cherche la technique qui va faire que notre enfant va se développer rapidement et écouter toutes nos consignes. C'est là que l'on risque de mettre toute l'énergie sur des techniques d'éducation plutôt que sur la relation que l'on crée avec notre enfant», prévient Francine Ferland, ergothérapeute et auteure du livre Simplement parents - Trucs pour accompagner votre enfant au quotidien. Elle rappelle aux nouveaux parents qu'ils doivent avant tout se faire confiance. «On met beaucoup de pression sur les parents. Comme on connaît beaucoup plus de choses sur l'éducation, on se dit qu'ils devraient réussir encore mieux que leurs parents. Ce n'est pas évident. Détendez-vous! Prenez d'abord le temps d'avoir du plaisir avec votre enfant et de créer un lien satisfaisant avec lui.»

Bébé va pleurer

«Un bébé, ça change la vie, et ça demande de l'adaptation et du temps», souligne d'entrée de jeu Marie Fortier. Infirmière pendant 30 ans, elle conseille aujourd'hui les futurs et les nouveaux parents. «On dirait qu'on voudrait tout savoir en partant. Il faut se donner une chance, affirme-t-elle. Beaucoup pensent qu'ils vont savoir quoi faire, et être capables de comprendre le langage du bébé après deux ou trois semaines, mais on apprend tout le temps.» Ainsi, il ne faut pas voir les pleurs d'un nouveau-né comme l'illustration de notre incompétence parentale, tempère-t-elle. «Certains parents vont penser que si leur bébé pleure, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct, mais ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. Il faut prendre ça un jour à la fois.»

Tout va changer

Avoir un bébé, ça change une vie. «Pendant plusieurs mois, on va ne faire que ça : vivre au rythme du bébé. Je constate que beaucoup de parents sont surpris par la place que prend l'enfant dans une vie», note Chloé Boehme, accompagnante à la naissance et en périnatalité. Parfois, le choc est grand. «On se dit que jusque-là, on a tout réussi dans la vie. On a réussi nos études, on a réussi notre vie de couple, notre carrière, mais on ne sait pas sur quel bébé on va tomber, et ça, c'est tout un apprentissage», ajoute Mme Boehme. D'où l'importance de demander de l'aide, au besoin. «Je pense que les parents ont tendance à penser que oui, ils vont être fatigués, mais ils ne mesurent pas à quel point. On peut penser qu'on va être capables de s'en sortir seuls, mais il faut à tout prix briser l'isolement.»