Applications: la techno au service de la famille

Se déplacer

En grandissant, les enfants gagnent en autonomie, et bien souvent, l'enjeu devient le déplacement. Comme on n'est pas toujours en mesure de les amener partout, et que parfois, il est trop tard pour aller les chercher (parce qu'on a une vie aussi, ou qu'on dort, tout simplement), les applis de taxis sont franchement pratiques. Gratuites, que vous choisissiez Diamond, Téo ou Uber, particulièrement populaire auprès des jeunes. Comme l'appli nécessite évidemment une carte de crédit, il est ici possible pour l'enfant de se créer un compte avec le code d'utilisateur et le mot de passe de son parent. L'avantage? Une fois le taxi appelé, puis arrivé à destination, le parent reçoit une notification. Vous avez tout compris: vous pourrez enfin dormir sur vos deux oreilles.

https://taxidiamond.com/

http://teomtl.com/

https://www.uber.com/fr-CA/ride/

Se comprendre

C'est une question classique que se posent les femmes toute leur vie, et tout particulièrement à l'adolescence: est-ce que je vais être menstruée? Quand est-ce que je vais être menstruée? Et si je suis menstruée? Une foule d'applications permettent désormais de répondre à ces grandes questions, en suivant le cycle menstruel, en plus de comprendre pourquoi on est tout à coup irritable, fatiguée ou affamée. Qui dit mieux? On pense ici à Clue (qui offre en prime une foule d'info sur des sujets précis, la pilule, ses effets, etc.) et à Flo (qui permet de faire toutes sortes de graphiques pour analyser sommeil, consommation d'eau, etc.).

Gratuites, en anglais seulement.

https://helloclue.com/

https://flo.health/

Prudence au volant

La gestion des écrans au volant n'est pas une option: c'est une question non seulement de légalité, mais surtout de sécurité. Qu'on commence ses cours de conduite ou qu'on soit un conducteur averti, tous auraient intérêt à connaître cette appli, question de ne pas céder à la tentation. Développée par la Société de l'assurance automobile du Québec, Mode conduite permet de bloquer les appels et textos en conduisant, en plus d'offrir une réponse automatique choisie. Une des dernières mises à jour d'IOS permet une option similaire sur iPhone: le mode «Ne pas déranger pendant la conduite» (dans les «Réglages», sous-section «Ne pas déranger») est activé automatiquement, dès que la voiture se met en route.

Sur Android seulement.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.qc.gouv.saaq.drive_safe

Propager le bonheur

L'application TBH (To be Honest), récemment rachetée par Facebook, a fait beaucoup jaser et a attiré l'attention de tous les médias, même si elle n'est offerte que dans une trentaine d'États américains pour l'instant. Pour cause: anonyme, cette appli est en fait une machine à compliments. Comment? L'utilisateur reçoit une question (qui a le plus beau sourire, qui inviterais-tu à une fête) et un choix de noms, tirés au hasard dans ses contacts. L'heureux élu reçoit ensuite le compliment, sans jamais savoir de qui il provient. Avec ses 6 millions d'utilisateurs, l'appli s'est rapidement imposée sur l'App Store. À quand une version québécoise?

https://itunes.apple.com/us/app/tbh/id1200014540?mt=8