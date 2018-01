Se préparer au pire dès le primaire

Une fois au secondaire, les enfants peuvent être mis plus directement en face de la réalité, selon plusieurs intervenants. «Il est étonnant qu'il y ait un exercice spécifiquement pour ça [un tireur]. Ce n'est pas rassurant», songe néanmoins Émile, 15 ans, qui fréquente une école du nord de Montréal. Il ne trouve pas les exercices stressants (les élèves sont informés à l'avance) et estime que les probabilités qu'un tel drame se produise sont plus faibles que pour un incendie. «Il est rare qu'on soit trop prudent», dit tout de même l'adolescent.

Marianne, 14 ans, qui fréquente la même école, juge que la tenue d'exercices de confinement est une bonne idée. Elle en faisait d'ailleurs déjà au primaire. «C'est mieux d'être préparé que de ne rien faire et d'être encore plus surpris», dit-elle. Ces pratiques ne suscitent pas d'inquiétude particulière chez elle. «Le fait qu'ils prennent des mesures comme ça, justement, ce n'est pas stressant», ajoute-t-elle.

Le bon choix?

«Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les enfants dans les classes pour faire ce genre d'exercice-là?», demande quand même le psychologue Nicolas Chevrier. Il suggère qu'une formation adéquate du personnel et des enseignants pourrait suffire à encadrer les élèves et à les rassurer en cas de menace grave. La formation du personnel est déjà obligatoire, mais cette préparation n'inclut pas automatiquement la pratique du confinement barricadé.

Le débat repose sur une évaluation comparative des risques et des bénéfices potentiels. Nadia Gagnier croit que, si on se pose autant de questions au Québec, c'est parce que «la majorité des adultes jugent que la probabilité [d'une tuerie] est moins grande ici que chez nos voisins du sud».

«Est-ce que cette menace existe? Oui. Est-ce qu'elle est importante? Je pense que tout est relatif, nuance le commandant Mathieu Bastien, chef de la section de l'antiterrorisme et des mesures d'urgence au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). C'est une chose qui existe, potentielle, et on doit s'en prémunir minimalement.» Il croit que ce n'est pas parce qu'il y a moins d'armes en circulation ici qu'aux États-Unis que ce genre de situation ne se produira pas.

Violaine Cousineau, commissaire indépendante, ne peut s'empêcher de penser que ce genre d'opération est «disproportionné» pour faire face à une menace hypothétique. Elle doute que les exercices parfois très poussés tenus aux États-Unis, où parfois une personne incarne le tueur, ait fait chuter le nombre de tueries et le nombre de morts. «Est-ce qu'on n'est pas mieux de continuer de développer un imaginaire pacifique?», demande-t-elle.

«Est-ce que l'argent ne serait pas mieux investi en santé mentale ou dans un cours de gestion de pensées? se demande pour sa part Nicolas Chevrier. Si le but est de sauver des vies, on a 40 enfants qui se suicident chaque année entre 15 et 19 ans.»

Bien qu'ambivalente quant à la pertinence des exercices de confinement au primaire, Karine Burton ne les rejette pas en bloc. «Avez-vous déjà vécu un feu dans une école? On fait des pratiques quand même. J'ai mes cartes de secouriste et je n'ai jamais fait un massage cardiaque de ma vie. La prévention, c'est correct, dit-elle. Les événements exceptionnels, ça arrive. J'ai déjà vécu une alerte à la bombe. Je pense qu'il est important de savoir quoi faire.»

Le confinement étape par étape

Signal d'alarme

Qu'il s'agisse d'un exercice ou non, le confinement barricadé est lancé par un signal sonore. Celui-ci est distinct de celui qui est utilisé en cas d'incendie.

Sécuriser la porte

Si la porte de la classe comporte une fenêtre, l'enseignant doit la bloquer avec un carton prévu à cette fin. La porte doit ensuite être verrouillée ou, si ce n'est pas possible, bloquée par des bureaux. L'objectif est de démotiver l'assaillant.

Repli

Les élèves se rassemblent sur le mur où se trouve la porte et s'accroupissent. Ils peuvent aussi être invités à se cacher sous leur bureau. En silence. L'objectif est qu'ils ne soient pas automatiquement visibles si un intrus ouvre la porte de la classe.

En dehors de la classe

Si l'alarme retentit en dehors des heures de classe (sur l'heure du midi, par exemple), les élèves doivent faire preuve de jugement: soit quitter rapidement le terrain de l'école, soit trouver la meilleure cachette possible. La fuite peut aussi être envisagée lorsque l'élève a la certitude qu'il peut sortir de l'école en évitant la menace.