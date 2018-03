Jouets STIAM: les jouets de l'heure

STIAM. STEAM. MATIS. L'appellation varie selon la langue ou les fantaisies des fabricants et des éducateurs, mais la vague est sans équivoque: les jouets axés à la fois sur les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques ont plus que jamais la cote au Québec et ailleurs dans le monde. Est-ce un coup de marketing ou un réel besoin chez les enfants?

Des lettres en vogueDans les foires de jouets, l'appellation fait fureur. Les grands fabricants présentent en grand nombre des produits qu'ils disent «STEAM», ou «STIAM» en français. À l'approche des Fêtes, c'est LA tendance de l'heure dans le monde des jouets.

Comme ces lettres l'indiquent, l'appellation STIAM rassemble des produits qui touchent à la fois aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aux arts et aux mathématiques. «Depuis un an, ça a fait un gros boom! fait remarquer Sophie Turcot, directrice de catégorie chez le détaillant Brault et Bouthiller, à Montréal. Chaque année, on va au Salon du jouet international, à Nuremberg. L'année dernière, on voyait du STIAM un peu partout, et on se disait: "Voyons donc, c'est vraiment la saveur du mois... ou de l'année!"»

Ce mouvement est issu d'une approche qui a depuis longtemps conquis le monde de l'éducation: amener les enfants à relever des défis ludiques en touchant à plusieurs disciplines en même temps. Cette démarche a fait ses preuves, surtout dans l'enseignement des sciences, des technologies, des mathématiques et de l'ingénierie. L'ajout de la dimension artistique apporte une touche créative qui bonifie les apprentissages.

Il n'en fallait pas plus pour que les fabricants de jouets emboîtent le pas. Le géant Lego a notamment fait sa marque dans la vague STIAM avec plusieurs ensembles de construction, de robotique et de codage. Ces jouets amènent entre autres les enfants à élaborer eux-mêmes des plans, à expérimenter des concepts comme les engrenages et les poulies, à concevoir des circuits électriques et à relever des défis logistiques.

«L'approche STIAM permet aux enfants de prendre des décisions par eux-mêmes. On les met dans des situations réelles», explique Sophie Turcot, directrice de catégorie, Brault et Bouthiller.

L'engouement est si grand que même les grands comme Disney, Fisher-Price et Mattel inscrivent, sur plusieurs jouets, les lettres STIAM, ou STIM (le même concept, mais sans la dimension artistique).

Même Barbie saute dans la vague, avec un jeu de construction pour créer... un rangement pour chaussures!

L'avantage STIAM...

Keren Besner, spécialiste du marketing et mère de trois fillettes, parle des jouets de type STIAM avec enthousiasme. Tant et si bien qu'elle pilote avec son mari une nouvelle entreprise détaillant sur le web des jouets inspirés de cette approche. Evolve Toys offre quelques centaines de jouets triés sur le volet. Et aux premières loges, les jeunes Stella, Coco et Bowie ont l'occasion de tester plusieurs des produits choisis par leurs parents.

Lors de notre passage, Coco, 8 ans, élaborait d'ailleurs un circuit électrique dans la salle à manger familiale. «Là, je veux faire allumer cette lumière, mais ça peut aussi faire une sonnette pour l'entrée si on veut. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire après», lance la fillette.

À ses côtés, sa grande soeur Stella interpelle sa mère. Elle vient de lire dans le guide d'instruction d'un jeu d'archéologie qu'il est possible de momifier une pomme avec du bicarbonate de sodium.

«Mon mari était déjà dans l'industrie du jouet, explique Keren Besner. Il voulait démarrer une nouvelle entreprise, et s'est rendu compte que souvent, on achetait des jouets qui finissaient par ramasser la poussière.»

«Nos filles ouvraient la boîte, jouaient avec une journée... et elles perdaient leur intérêt rapidement. On voulait aller vers autre chose.»

Il n'en fallait pas plus pour que le couple donne une mission plus éducative à sa nouvelle entreprise, en mettant l'accent sur la vente de jouets STIAM sur son site web. Ces jouets offrent de nombreuses possibilités et captent l'attention des enfants sur une longue période, précise la mère de famille.