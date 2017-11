Soutien à domicile: un peu de répit, svp!

«Manger, prendre ma douche et dormir!» Voilà les principales réponses de parents de nouveau-nés lorsque les accompagnantes postnatales leur demandent: «De quoi avez-vous besoin?» Pour leur offrir un peu de répit, des organismes publics et privés offrent du soutien à domicile pour leur permettre de souffler durant l'éprouvante période qui suit l'accouchement.

Très apprécié des familles, le service d'accompagnantes postnatales à domicile (aussi appelées accompagnantes aux relevailles) est encore peu connu.

«En ce moment, on parle beaucoup des accompagnantes à la naissance. Les femmes se préparent énormément pour le jour de l'accouchement, mais pas pour l'après. Et c'est l'après qui est plus difficile, parce que c'est long!», lance Sylvia Otvos, mère de trois jeunes enfants, accompagnante certifiée à la naissance et postnatale. Elle a fondé Rock the Cradle, une entreprise montréalaise qui offre des cours prénataux ainsi qu'un accompagnement à la naissance et postnatal.

Que fait l'accompagnante postnatale?

Durant un bloc de trois heures, l'accompagnante s'occupe du bébé pour que la mère puisse manger, dormir ou encore prendre une douche. Elle peut l'aider lors du bain du bébé, donner des conseils sur l'allaitement ou le sommeil, et répondre à ses inquiétudes. «Les nouvelles mamans sont très anxieuses et se préoccupent de tout. Elles se demandent si le bébé boit assez, pourquoi il ne dort pas bien, ont peur de l'échapper, d'être une mauvaise mère. On a beaucoup d'anxiété comme société», déplore Sylvia Otvos.

L'accompagnante veille aussi à ce que les mères s'alimentent bien.

«On peut préparer des plats simples selon ce qu'il y a dans le frigo, couper des légumes, plier les vêtements, nettoyer un peu. Et on s'assure que la maman ne tombe pas en déprime.»

Face à une demande croissante, la chef d'entreprise gère maintenant une équipe de trois accompagnantes. Les familles ont généralement recours à ce service jusqu'à ce que le bébé ait 8 mois, voire 1 an.

«Ça nous a vraiment aidés, ça a permis à mon mari et à moi de nous reposer pendant que l'accompagnante s'occupait du bébé ou nous préparait un repas», raconte Julie Quan, qui a bénéficié des services d'une accompagnante après la naissance de son enfant. «Elle vérifiait aussi nos aptitudes comme l'emmaillotage, l'allaitement ou le rot.»

Autre aspect qu'elle a apprécié: l'accompagnante est une personne neutre, qui ne juge pas les parents. «En tant que nouveaux parents, nous aimions recevoir une opinion de quelqu'un qui n'était pas de la famille, souligne-t-elle. C'est un service qui peut convenir à toute personne qui doute de ses capacités parentales et qui aimerait recevoir de l'aide de l'extérieur de la famille.»