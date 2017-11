Un pionnier de MIRA entre au cégep

Victor faisait plusieurs crises par semaine. Il disait qu'il avait des dragons dans la tête. Il ne voyait plus clair, ne comprenait plus où il était, n'était plus capable de parler. Ses parents ne voyaient pas toujours l'élément déclencheur. «Je le serrais fort fort dans mes bras et on restait là, se souvient Stéphanie, émue. Ça ne me donnait rien de vouloir lui parler, le raisonner.»

«À l'époque, on était capables de le contenir physiquement. Là, on n'est plus capables de le contenir physiquement. S'il venait à se désorganiser, c'est 9-1-1. Je ne peux rien faire, je vais me faire mal.»

Depuis qu'il a Kwanza, Victor ne se désorganise plus et ne fait plus de crises. L'effet a été «quasiment automatique». «Les chiens, autant ils vont intervenir quand ils vont voir que ça dégénère, autant leur simple présence fait baisser le stress, explique Victor. Mon stress, mais également celui de tout l'environnement. En examen, le chien ne m'aide pas juste moi; elle va aider toute la classe.»

Stéphanie s'estime chanceuse d'avoir croisé des directrices d'école ouvertes à la présence de Kwanza en classe, ce qui n'est pas le cas de tous les bénéficiaires de MIRA, se désole-t-elle. Victor doit parfois faire valoir ses droits lorsqu'on lui signifie que sa chienne n'est pas la bienvenue dans un endroit public, comme le métro, par exemple.

Kwanza a maintenant 9 ans. Bien qu'il trouve cela difficile à envisager, Victor est conscient qu'un chien MIRA plus jeune prendra un jour le relais de Kwanza dans ses activités quotidiennes. MIRA a toutefois confirmé que Kwanza pourra toujours rester au sein de la famille, même après sa retraite.

Une chose semble certaine, aux yeux de Victor: il sera toujours accompagné d'un chien. D'ailleurs, avec Kwanza, il travaille depuis deux étés à Polytechnique Montréal, qui sait mettre à profit ses grandes forces en matière de modélisation, de gestion de systèmes électroniques et de programmation.

Victor a bon espoir que les entreprises et les agences sauront s'adapter pour permettre la présence de chiens MIRA sur les lieux de travail. «Je suis quelqu'un de plutôt brillant, dit-il. Si une entreprise me refuse parce que j'ai un chien, c'est elle qui aura perdu le plus, selon moi.»