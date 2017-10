Pour une cueillette de bonbons en sécurité

• On opte pour un costume pâle, ignifuge et muni de bandes réfléchissantes, assez court (pour ne pas trébucher), et on troque les masques pour du maquillage.

• On reste sur le trottoir, on visite un côté de la rue à la fois et on traverse aux intersections en regardant d'abord des deux côtés de la rue.

• On visite les maisons où la lumière d'entrée est allumée, on partage l'itinéraire avec les parents et on accepte les friandises à la porte, sans rentrer dans la maison ou dans la voiture d'étrangers.

• On ne mange que les bonbons dont l'emballage est fermé, et pour les tout-petits, on évite les bonbons durs.