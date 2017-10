Sport mineur: au-delà du nombre de buts

Pourquoi devrions-nous inscrire nos enfants à une activité sportive? Comment devrait-on les accompagner dans le sport? Après avoir publié en duo des chroniques sur le sujet dans La Presse, les auteurs Isabelle Audet, journaliste à La Presse, et Dany Dubé, analyste sportif, ont voulu pousser plus loin la réflexion. Dans leur nouveau livre C'est l'enfant qui compte - Grandir par le sport, ils présentent des exemples concrets et offrent des pistes de solution pour que nos enfants s'épanouissent en bougeant. Extraits d'entrevue.

Comment avez-vous eu l'idée de ce livre?

Isabelle Audet : Nous avons tous deux, comme parents, une préoccupation commune pour l'enfant dans le sport. Ce livre est le fruit de centaines de conversations entendues dans les gradins et d'expériences que nous avons vécues à titre de bénévoles, de parents et d'entraîneurs. Lors de la publication de nos chroniques, il y a deux ans, les gens étaient nombreux à nous écrire, ils voulaient poursuivre la discussion. Ce livre est venu du désir de répondre à leurs préoccupations manifestes. On présente des situations très concrètes, que l'on vit tous: un enfant retranché lors d'une sélection, des parents qui mettent de la pression dans les gradins, un enfant qui ne veut plus jouer, des conflits avec l'arbitre.

Dany Dubé: On offre des pistes de solution, sans prétention. Il n'y a pas une seule recette, mais on propose des idées basées sur notre vécu. Je suis pratico-pratique, alors j'en ai testé plusieurs moi-même. Pourquoi fait-on faire du sport à nos enfants? La question paraît banale. On veut que nos enfants s'occupent, qu'ils dépensent de l'énergie et qu'ils s'amusent. Oui, mais encore?

Comment les enfants grandissent-ils par le sport?

I.A.: Ils apprennent notamment à se connaître. Les miens ont découvert la persévérance. Quand ça ne va pas comme ils veulent, ils ne lâchent jamais. Quand ça n'allait pas au baseball pour mon plus vieux, il a travaillé fort tout l'été, il est devenu l'un des meilleurs frappeurs. Il fait la même chose à l'école maintenant. Ils apprennent aussi à faire partie d'un groupe. L'aspect social est important, même dans les sports individuels. Dans le cours de karaté, est-ce que mon enfant réussit à prendre sa place?

D.D.: Il faut dédramatiser les résultats, puis le nombre de buts et axer sur les forces de l'enfant. Comment se comporte-t-il pendant un match ou une compétition? Comment traite-t-il ses coéquipiers? Quel est son niveau de contribution à l'équipe? Fait-il des passes, des jeux? Est-il intense? Le rythme d'apprentissage et le talent ne sont pas les mêmes pour tous.