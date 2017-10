YouTube a-t-il avalé vos enfants?

Les ados et quantité de préados ont les yeux rivés sur YouTube. Comment avoir l'oeil sur le contenu d'une aussi gigantesque vidéothèque où le meilleur côtoie le pire?

«La télé a débarqué de leur vie depuis que YouTube y est entré», dit François Richer, en parlant de son fils de 16 ans et de sa fille de 10 ans. Ses enfants, comme de nombreux autres ados et préados, ont les yeux rivés sur la populaire plateforme. Qu'est-ce qu'ils regardent? Allez savoir. Il cite d'emblée Cyprien, youtubeur que sa fille adore. Pour le reste, il doit s'informer... auprès de ses enfants.

Que ce père de famille ne sache pas ce que ses enfants regardent en ligne n'est pas si étonnant. YouTube est accessible en tout temps sur de multiples appareils, mobiles ou non. Et on ne passe pas notre temps à regarder par-dessus l'épaule de nos enfants quand ils ont un téléphone ou une tablette à la main...

«YouTube prend une place grandissante, en particulier chez les 12-15 ans», a constaté Christine Thoër, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, qui dirige une recherche sur le visionnement connecté chez les adolescents. Qu'est-ce que les jeunes y regardent? Des vidéos drôles. Ou encore des tutoriels pour apprendre des choses utiles... ou pas.

Surtout, ils regardent des youtubeurs, c'est-à-dire des gens qui se filment et diffusent des vidéos où, face à la caméra, ils font part de leurs observations, jouent à des jeux vidéo ou parlent tout simplement de leur vie. Souvent en cherchant à faire rire. Parfois, c'est inspiré; parfois, ce l'est moins... Parfois, c'est juste vulgaire.