Le jeu en famille, sérieusement sain

Ça y est, les vacances d'été ont fané et les longues heures de loisirs estivaux cèdent de nouveau la place à ces devoirs scolaires parfois rébarbatifs. Faut-il pour autant réduire toute trace d'activité ludique à une peau de chagrin? Que nenni! Le jeu conserve un rôle moteur dans l'équilibre personnel des enfants et des ados, ainsi qu'au sein du foyer familial. À condition de respecter certaines balises. Trucs et conseils pour sérieusement s'amuser en famille.

Une foule de vertus

Le jeu, une activité destinée aux oisifs et aux paresseux? Certainement pas. «Il y a énormément d'apprentissages qui peuvent se faire, souvent à l'insu des participants», indique la Dre Christine Grou, psychologue, neuropsychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle énumère de nombreux bénéfices: on encourage la concentration, la réflexion, le respect des règles du jeu, la gestion de la frustration. Dans le cadre de jeux de construction ou d'ateliers manuels, on va stimuler la créativité et l'imagination, tandis que certains jeux extérieurs peuvent accroître l'esprit d'équipe.

«Quel que soit le jeu, il ne faut pas penser que l'on perd son temps. On est dans la relation, et c'est l'occasion d'apprendre et de se détendre à la fois, ce qui peut même nous rendre plus performants», souligne la psychologue.

Des balises à respecter

Dans un cadre familial, les jeux peuvent s'avérer incroyablement fédérateurs, créant une «modalité de relation», selon la Dre Grou, qui indique toutefois deux conditions à respecter.

D'une part, un climat de confiance et d'affection s'avère indispensable, l'esprit de compétition étant capable de gruger l'estime de soi de certains participants, plus jeunes ou moins à l'aise avec le jeu choisi.

D'autre part, l'activité organisée doit impérativement plaire et convenir à tous les membres. «Il faut choisir une diversité de jeux permettant de susciter l'intérêt de tout le monde et qui soit au niveau de tous», avance la psychologue.

Entre familles

Isabelle Perreault, enseignante au secondaire et mère de deux jeunes enfants, va même plus loin. Cette heureuse propriétaire de plus de 250 jeux organise des activités et des soirées interfamiliales.

Dans sa cour, enfants et parents se retrouvent autour de courses d'obstacles, de jeux d'eau, de devinettes et d'ateliers de peinture, notamment. «Cela aide à sortir d'une espèce d'isolation parentale, et à ce que les enfants soient en contact entre eux.»