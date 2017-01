La télé pour apprendre l'anglais

Bien des parents francophones constatent que leurs enfants sont nuls en anglais, malgré les cours donnés dès le début du primaire. Que faire si on habite un quartier où les potentiels amis anglophones sont rares? Regarder des émissions en anglais sur CBC, YouTube ou Netflix - le choix est vaste - peut aider à progresser. La Presse a recueilli des suggestions pour les enfants et les adolescents.

Des progrès sans chamboulement

Élevée en Belgique, Aline Deckers a étudié l'anglais au secondaire. «Mais c'est en regardant des documentaires comme The Nature of Things que j'ai vraiment appris à comprendre l'anglais et à pouvoir le parler», estime-t-elle.

Ella et Henri, ses jumeaux de 5 ans, ont la chance de grandir dans un foyer bilingue à Montréal. Un de leurs parents parle français, l'autre anglais. Les enfants regardent des émissions de télévision dans les deux langues. En anglais, c'est surtout par le site Kids' CBC. «Le contenu offert est varié et souvent canadien, indique Mme Deckers. Mes jumeaux adorent Pirates, Daniel Tiger's Neighbourhood, Super Why! et plusieurs épisodes de The Cat in the Hat. Ils regardent ces émissions depuis qu'ils ont environ 3 ans.»

Pour des parents francophones qui constatent que leurs enfants saisissent à peine la signification de Spiderman et toaster, est-ce une bonne idée de proposer la télé en anglais? «Oui, bien sûr, répond Monique Mainella, présidente de la Société pour le perfectionnement de l'enseignement de l'anglais langue seconde au Québec (SPEAQ). C'est une activité que les enfants aiment, en général. Plus ils se font l'oreille, plus ils saisissent les intonations, repèrent des mots, plus leur crainte de ne rien comprendre s'atténue.»

Des progrès peuvent alors être notés rapidement, sans trop chambouler les horaires familiaux.

«L'avantage des émissions, c'est que ça dure souvent juste une vingtaine de minutes. Ça permet de garder l'attention des enfants, contrairement aux films, qui sont beaucoup plus longs.»

L'idéal est qu'un adulte visionne les émissions choisies avec l'enfant et lui pose ensuite des questions sur ce qu'il a compris.

Suggestions de parents

Reste à savoir quoi proposer quand on ne se souvient que de Sesame Street (qui, surprise, existe toujours !) et de Full House (dont Netflix diffuse incidemment la suite, 20 ans plus tard). La Presse a sondé des parents pour connaître leurs suggestions.

Anglo-Montréalais, Noah Sidel est père de trois enfants âgés de 6 mois, 3 ans et 5 ans.

«Je recommande Daniel Tiger's, une émission qui véhicule de bonnes valeurs et qui plaît vraiment aux enfants, indique-t-il. Nous aimons Dot, qui favorise l'émancipation des filles et montre aux garçons qu'elles sont fortes. D'autres émissions sont simplement amusantes, comme Bernard. On n'y fait pas la morale, c'est stupide, mais parfois les enfants ont besoin d'un peu de niaiseries. Il y a aussi les classiques, comme Thomas & Friends. Je n'aime pas particulièrement cette émission, mais qu'est-ce qui peut attirer davantage un garçon de 3 ans que des trains qui parlent ? Mon fils adore Thomas.»

D'autres émissions sont à oublier. «Évitez Jake and the Never Land Pirates, il y a trop d'action, tranche Renee Gan, mère de jumeaux de 3 ans et d'une fille de 7 ans. The Mickey Mouse Club est aussi un mauvais choix. On y entend "we gotta" au lieu de "we have got to". Je n'ai rien contre le mot "gotta" pour raccourcir "got to", mais il faudrait au moins dire "we've gotta"...»

Une fois en français, une fois en anglais

Plusieurs de ces émissions - notamment Thomas et ses amis (Thomas & Friends) et Le village de Dany (Daniel Tiger's) - sont aussi diffusées en français. «Il peut être intéressant de voir un épisode d'abord en français, puis une deuxième fois en anglais, propose Mme Mainella. Ça permet aux enfants de découvrir l'histoire dans leur langue maternelle, puis de faire une connexion entre les mots français et anglais.»

Sophie Bernard se sert de l'engouement de son fils pour La Pat'Patrouille pour lui faire carrément regarder la version anglaise, Paw Patrol. «Ce que j'aime, c'est que beaucoup de phrases-clés sont répétées à chaque épisode, indique-t-elle. Mon fils commence à les connaître. C'est un début. J'ai appris l'anglais entre autres en regardant Friends, à 25 ans. J'aurais aimé pouvoir le faire à 3 ans...»

Quatre conseils de Monique Mainella, enseignante d'anglais langue seconde et présidente de la SPEAQ

> Regardez l'émission avec votre enfant.

> Intégrez le visionnement dans une routine, par exemple tous les samedis matin ou mardis soir.

> Choisissez des émissions à la portée de votre enfant (thèmes appropriés et variés, niveau à sa mesure).

> Basez votre choix sur les émissions qu'il aime en français.