Jeux de société: jouer ensemble

Se rassembler autour d'un jeu de société est toujours une bonne idée. La Presse a fait les boutiques pour vous en proposer quelques-uns qui plairont à coup sûr. On suggère même des cafés et des bars où aller tester des jeux de société en famille ou entre amis.

POUR LES ADULTES

L'Ostie d'jeu

Ceux qui connaissent bien le jeu Cards Against Humanity ne seront pas dépaysés en essayant l'Ostie d'jeu, sa copie conforme, mais en français. Un joueur appelé « la grande yeule » fait la lecture d'une phrase. Les autres doivent choisir parmi leurs cartes celle qui complétera le mieux la phrase donnée en la rendant simplement sensée, sinon drôle ou grossière. Ils déposent la carte de leur choix à l'envers sur la table. « La grande yeule » fait ensuite la lecture à voix haute de toutes les cartes et choisit celle qu'elle préfère. Un jeu parfois très vulgaire, mais hilarant !

Durée d'une partie : 45 minutes

Nombre de joueurs : 3 et plus

Âge : 18 ans et plus

Prix : 32,99 $

Les recettes pompettes

Si vous connaissez l'émission de télévision du même nom, vous savez à quoi vous en tenir avec ce jeu rigolo, qui peut animer toute une soirée entre adultes responsables. Le but du jeu ne pourrait être plus simple : réussir un défi, sinon devoir boire un « shooter » en guise de conséquence. Cinquante-deux jeux sont proposés.

Durée d'une partie : 20 minutes

Nombre de joueurs : De 3 à 10

Âge : 18 ans et plus

Prix : 19,99 $

Expressio

Voici une suggestion qui peut ravir toute la famille, mais dont une partie entre adultes seulement est également fort à propos. Les joueurs doivent, à tour de rôle, faire deviner un mot à leur équipe. Pour y arriver, ils choisissent parmi les neuf moyens d'expression suggérés, tels que le dessin, le mime, la pâte à modeler, le chant, etc. Plus le moyen d'expression choisi est de niveau relevé, plus le mot vaut de points, à condition, bien sûr, de respecter le temps alloué !

Durée d'une partie : 30 minutes

Nombre de joueurs : De 2 à 8

Âge : 14 ans et plus

Prix : 34,99 $

Patchwork (version française)

Suggestion idéale pour jouer à deux, facile à comprendre et rapide, Patchwork est un jeu qui marie stratégie et esthétisme. Le but est de cumuler le plus de boutons possible. Pour ce faire, chaque joueur doit réussir à mettre la main sur les bonnes pièces de tissu et agencer son patron tout en maximisant l'espace, mais en tenant compte des facteurs de géométrie, de temps et de coût. Un véritable Tetris sur planche ! Les enfants peuvent facilement s'y retrouver, et les adultes ne s'en lassent pas ! À noter : en combinant les jeux, on peut parvenir à jouer à quatre joueurs.

Durée d'une partie : 20 minutes

Nombre de joueurs : 2

Âge : 8 ans et plus

Prix : 29,99 $

Codenames Pictures

Codenames est un jeu qui fait appel à votre stratégie, votre déduction et votre vivacité d'esprit. L'équipe gagnante est celle qui réussit en premier à repérer tous les agents secrets, ainsi que l'assassin. Pour y parvenir, le maître du jeu donne des indices aux joueurs (les espions) afin de leur permettre de trouver les images correspondantes (les agents secrets). Si la première version de Codenames proposait des énigmes de mots, celle-ci propose uniquement des énigmes d'images. Même si la version de la boîte est en anglais, le jeu se déroule uniquement en images, donc dans la langue de votre choix.

Durée d'une partie : 20 minutes

Nombre de joueurs : De 2 à 8

Âge : 10 ans et plus

Prix : 24,99 $

Catane

Si vous aimez la tactique et la stratégie, vous serez enchantés par Catane, un jeu d'exploration et de colonisation où le hasard et les probabilités teinteront votre pouvoir de négociation et de positionnement des troupes. Le but du jeu est de construire des villes et des routes en profitant le plus possible des ressources disponibles sur l'île. Le gagnant est le premier joueur qui atteint 10 points de victoire. Un jeu simple à comprendre, qui favorise les interactions entre participants.

Durée d'une partie : 75 minutes

Nombre de joueurs : De 2 à 4

Âge : 10 ans et plus

Prix : 49,99 $

Pandemic Legacy

Sacré meilleur jeu de 2016 dans la catégorie « Lys passionné » de l'organisme les Trois Lys, Pandemic Legacy est un jeu qui se démarque par son caractère immersif. Les joueurs forment une équipe d'élite qui doit faire face à un virus qui se propage sur le globe, et réussir à le contenir pendant un an. Tous les mois, différentes tribulations viennent compliquer leurs prises de décisions. Au cours d'une partie, des cartes se font déchirer et des écrits s'apposent sur la planche de jeu, ce qui modifie le cours des parties suivantes. Seul l'achat d'un nouveau jeu permet de capituler complètement !

Durée d'une partie : 60 minutes

Nombre de joueurs : De 2 à 4

Âge : 13 ans et plus

Prix : 79,99 $

POUR TOUTE LA FAMILLE

Se tromper n'est pas une option quand on s'offre un jeu de société pour la famille. Les cinq suivants sont des valeurs sûres !

À la bouffe !

Jeu d'observation et de vitesse, À la bouffe ! demande à des petits monstres - les nôtres - de trouver son chemin dans un labyrinthe de réglisse pour manger du dessert. Attention : on ne peut pas manger n'importe lequel ! On lance d'abord le dé pour déterminer le dessert de départ, c'est-à-dire le point d'entrée du labyrinthe, et suivre le bon chemin de réglisse pour découvrir le dessert d'arrivée et mettre la main dessus. L'opération est répétée jusqu'à ce que le plus rapide ait mangé cinq desserts !

Durée : 10 min

Nombre de joueurs : de 2 à 5

Âge : 5 ans et plus

Prix : 24,99 $

Au feu ! 911

Que diriez-vous d'essayer un jeu dont le but n'est pas d'être le meilleur, le plus rapide ou le plus chanceux ? Au feu ! 911 est un jeu coopératif où tous les joueurs font partie de la même escouade de pompiers qui doivent combattre un brasier. Tout le monde gagne... ou tout le monde perd. Le jeu est adaptable, c'est-à-dire qu'on peut augmenter le niveau de difficulté selon qu'on joue entre adultes ou avec des enfants. Au feu ! 911 est accessible pour les enfants dès 8 ans avec le soutien de préados ou d'adultes.

Durée : 45 min

Nombre de joueurs : de 1 à 6

Âge : 10 ans et plus

Prix : 39,99 $

Le labyrinthe magique

Des apprentis magiciens doivent récupérer des symboles comme dans le Labyrinthe classique. Sauf que le dédale en question est... invisible. Les murs du labyrinthe sont en effet cachés sous le plateau de jeu de sorte que, s'il essaie de traverser un mur, le joueur perd la bille associée à son pion et doit reprendre du début. L'objectif : mémoriser l'emplacement des murs pour mettre la main sur le symbole convoité avant les autres. La forme du labyrinthe invisible est à construire à chaque début de partie, ce qui permet d'adapter les niveaux de difficulté.

Durée : de 20 à 30 min

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 6 ans et plus

Prix : 39,99 $

Speed Cups

Avec les cinq gobelets de couleur qu'ils ont en main, les joueurs tentent de reproduire à toute vitesse la séquence de couleur présentée sur une carte de jeu. Les pièces de jeu peuvent être alignées ou empilées. Le joueur le plus rapide fait sonner la clochette et, s'il n'a pas commis d'erreur, remporte la carte de jeu. Toute la famille peut être mise au défi !

Durée : 15 min

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 5 ans et plus

Prix : 29,99 $

Schtroumpfe-qui-peut !

Le nom de ce jeu ne rappelle aucun grand classique. Or, c'en est un : il s'agit en effet d'un jeu de serpents et échelles simplement transposé dans l'univers des petits bonshommes bleus imaginés par Peyo. L'objectif des petits Schtroumpfs (c'est-à-dire les joueurs) est d'arriver au village avant le vilain Gargamel. Sauf qu'à chaque coup de dé, on risque de croiser le sorcier ou son chat malicieux et de redescendre de plusieurs cases. Avec ou sans Schtroumpfs, c'est une formule gagnante.

Durée : de 10 à 15 minutes

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 4 ans et plus

Prix : 14,99 $

OÙ JOUER?

Vous voulez essayer un jeu avant de l'acheter ? Organiser une soirée de jeu ? Rencontrer de nouveaux joueurs pour agrandir votre cercle ? Voilà de bonnes raisons de fréquenter un pub ludique, dont le nombre d'adresses ne cesse d'augmenter au Québec. En voici quelques-uns.

Randolf (Montréal)

www.randolph.ca

Randolph est un pub ludique où on peut manger, boire et jouer à un des nombreux jeux de la collection offerte aux clients (750 jeux à la succursale de Rosemont et 1500 à celle de Saint-Denis). L'endroit garantit la présence constante d'animateurs pour expliquer les règles des jeux au besoin. La succursale de Rosemont offre aussi du billard gratuit.

Âge minimum : 18 ans

Entrée : 5 $

Deux adresses : 2041, rue Saint-Denis et 6505, rue des Écores

Colonel moutarde (Montréal)

colonelmoutarde.ca

Colonel Moutarde est l'endroit de prédilection à Montréal pour faire une sortie de jeux de société en famille. Un menu complet de nourriture est offert et environ 500 jeux sont mis à la disposition des clients. Un animateur est sur place la plupart du temps pour donner des explications.

Âge minimum : aucun (pour tous)

Entrée : gratuit

Adresse : 4418, rue Saint-Denis, Montréal

La Récréation

larecreation.ca

Café culturel et ludique avec menu de nourriture et collection de jeux, la Récréation propose différents forfaits selon vos préférences de joueur, dont certains permettent un accès illimité. Certaines soirées d'activités sont organisées, avec la présence d'animateurs, les autres soirées sont libres.

Âge minimum : aucun (pour tous)

Entrée : soirées d'activités : 7 $, incluant une boisson. Autres soirées : 3 $

Adresse : 404, rue Ontario Est, Montréal

La revanche (Québec)

www.larevanche.ca

La revanche est une boutique, mais aussi un café-pub ludique qui offre des repas complets, aussi bien que des grignotines et une sélection de cafés et de bières. L'endroit offre le service d'animation sur place et une collection d'environ 1000 jeux. Ouvert autant aux familles qu'aux adultes.

Âge minimum : aucun (pour tous)

Entrée : 5 $

Adresse : 585, boulevard Charest Est, Québec

Le Joker (Drummondville)

jokerpub.ca

Situé à Drummondville, ce bar ludique offre au public sa collection de 700 jeux à essayer sur place, en plus de celle d'environ 400 jeux mis en vente. Des animateurs sont sur place et un menu complet de nourriture est offert.

Âge minimum : 18 ans

Entrée : 5 $

Adresse : 185, rue Heriot, Drummondville

Le Montagu (Sherbrooke)

pubmontagu.com

Depuis 2015, la ville de Sherbrooke a aussi son pub ludique, le Montagu, avec sa collection de jeux en constante évolution, qui contient déjà plus de 450 titres. Les clients peuvent là aussi bénéficier de l'aide des animateurs sur place pendant leurs parties, tout en cassant la croûte.

Âge minimum : 18 ans

Entrée : 5 $

Adresse : 92, rue Wellington Nord, Sherbrooke

Ludold

www.ludold.com

Ludold n'est pas un pub ludique, mais bien une entreprise spécialisée dans le jeu de société. Elle organise des événements et des soirées de découverte dans différents lieux de la ville. Elle offre également des services d'animation pour les organismes ou groupes privés. Ludold fait également la location et la vente de jeux, notamment avec sa boutique en ligne.