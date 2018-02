Entre culture et nature pendant la relâche

Montréal joue

Les 45 bibliothèques de Montréal proposent une riche programmation de quelque 300 activités, presque toutes gratuites. De la Nuit des zombies à la bibliothèque Frontenac aux Caravanes ludiques avec leurs jeux de rôles et d'évasion, en passant par les soirées de jeux vidéo ou encore l'événement Jeux des sociétés (seul événement nécessitant un laissez-passer payant), Montréal joue aborde le jeu sous tous ses prismes.

Musées

Le Musée des beaux-arts de Montréal offre un accès gratuit à ses collections et expositions-découvertes. Art québécois et canadien, arts décoratifs, art international du Moyen Âge, l'expo de l'artiste autochtone Nadia Myre et l'hommage au Dr Sean B. Murphy - qui possède une collection de dessins et d'estampes. Des ateliers de création liés à l'expo Napoléon sont également offerts gratuitement aux tout-petits le week-end. D'autres musées organisent des activités gratuites pendant la semaine de relâche scolaire, incluant le Centre d'histoire de Montréal, qui propose trois activités pour les jeunes liées à l'Expo 67.

Cinéma

Film d'animation belge présenté dans le cadre du Festival international du film pour enfants (FIFEM), Le manoir magique raconte l'histoire d'un chat nommé Tonnerre, abandonné par sa famille, qui trouve refuge dans un manoir appartenant à un magicien à la retraite. Lorsque le neveu du magicien cherche à vendre le manoir, Tonnerre et les autres créatures animées de la maison organisent une résistance.

Le 3 mars à 14 h, au Centre des loisirs Saint-Laurent (2 $ le billet), et le 5 mars à 13 h 30, à la Maison de la culture Maisonneuve (2,30 $ le billet)

Musique

Les 7 trompettes de Fred Piston est l'un des nombreux spectacles gratuits de la tournée des Jeunesses musicales du Canada (JMC). Fred Piston, docteur en trompette, débarque avec une valise qui contient sept types de trompettes. L'acteur et musicien prendra le temps d'expliquer les différences entre chaque instrument, en prenant soin de nous jouer quelques morceaux. Une rencontre à la fois sympathique et divertissante. Les JMC présentent d'ailleurs 35 concerts et ateliers gratuits dans le cadre de la Semaine de la musique.

Le 6 mars, à 14 h, à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Ski de fond, raquette ou hockey

On l'oublie parfois, mais les parcs-nature de la grande région de Montréal sont tous accessibles gratuitement. Pourquoi ne pas faire une balade en ski de fond au Cap-Saint-Jacques ou au Bois-de-Liesse ? Ou encore de la raquette sur le mont Royal ou au parc de la Visitation ? Des sorties au grand air, que vous pouvez faire à votre rythme, et qui vous reposeront les yeux des (trop) nombreuses activités sur écran. Sinon, rien de plus réjouissant que de se rendre à la patinoire extérieure du quartier avec ses patins et son bâton de hockey pour un match amical avec la faune du quartier.Dehors à Sherbrooke

Si vous êtes de la région de Sherbrooke, plusieurs activités extérieures sont organisées pendant la semaine de relâche, à commencer par le Carnaval de Sherbrooke (les 3 et 4 mars), qui se tiendra au parc Jacques-Cartier. Vous pouvez également skier au Mont-Bellevue (les pistes écoles sont souvent gratuites durant la semaine) ou faire du vélo sur neige à la Base plein air André-Nadeau. Du 7 au 10 mars, l'événement Relâche ton fou - avec jeux gonflables et manèges intérieurs (entrée payante) - aura lieu au Centre de foires de Sherbrooke.