À chacun son chien

Voici des exemples de chiens qui seraient appropriés pour des situations particulières.

> L'allergique

«Il y a des races hypoallergènes, mais ce n'est jamais garanti à 100 %, indique Linda St-Hilaire, administratrice du Club canin canadien. Il y a des races comme le caniche qui sont réputées pour cela. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont utilisés à outrance pour toutes sortes de croisements en prétendant que leurs caractéristiques seront automatiquement transférées à leurs petits, ce qui est totalement absurde sur le plan scientifique.» Anita Kapuscinska, directrice des communications de la SPCA, rappelle que les gens qui sont allergiques aux chiens ne sont pas nécessairement allergiques au poil. Ils peuvent être allergiques à la salive de chien. «Nous recommandons aux gens de vérifier avec leur médecin pour voir ce qui cause réellement l'allergie.»

> Une famille avec enfants

Selon l'énergie de la famille, le bon vieux golden retriever peut être un bon choix, affirme Linda St-Hilaire. «Les gens n'y pensent pas, mais un chien qui est très bon avec les enfants, c'est le boxer», poursuit-elle. Elle ajoute qu'en règle générale, les animaux de la catégorie des chiens de travail (comme les bergers) sont de bons choix. «Ils recherchent la présence de l'humain, par opposition aux terriers qui sont plus indépendants.» Elle met en garde contre la tentation de choisir de très petits chiens lorsqu'on a de jeunes enfants parfois peu délicats. Pour sa part, Anita Kapuscinska, de la SPCA, recommande d'emmener toute la famille au refuge lorsque vient le temps d'adopter un chien. «C'est une décision qui affecte toute la maisonnée.»

> Un petit appartement

Les chiens de compagnie, ou ceux de la catégorie des chiens jouets, sont de bons choix pour un petit appartement, affirme Linda St-Hilaire, du Club canin canadien. «Les gens vendent leur propriété, s'en vont en condo et font des voyages. Ils se dirigent vers de plus petites races, comme les chihuahuas ou les poméraniens, qu'on ne voyait presque pas il y a quelques années. Ils sont plus faciles à emmener en voyage et ils demandent un peu moins d'exercice qu'un labrador.» Anita Kapuscinska, de la SPCA, recommande d'aller parler aux voisins avant d'adopter un nouveau compagnon à quatre pattes. «Nous allons nous assurer qu'un chien très jappeur ne sera pas placé dans cette famille-là, déclare-t-elle. Nous ne voulons pas créer de problèmes dans le voisinage.»

> Un grand sportif

Les border collies et les épagneuls français sont très populaires auprès des grands sportifs, affirme Linda St-Hilaire, administratrice du Club canin canadien. «Beaucoup de gens font du canicross, ils courent avec leur chien, note-t-elle. Ce sont des races de chiens bien adaptées pour cela.» Les sportifs peuvent également regarder du côté du golden retriever ou du bouvier bernois. «Il y a aussi le terrier Jack Russell, que les gens actifs aiment beaucoup. C'est dans un plus petit paquet, mais il a beaucoup d'énergie.» À la SPCA, on considère évidemment les besoins de l'animal en fait d'exercice avant de le confier à quelqu'un. Et vice-versa. «Si la famille est très active, on ne lui suggérera pas d'adopter un chien-patate», lance Anita Kapuscinska en riant.

Et le pitbull?

Lorsque l'on consulte la liste des races reconnues sur le site du Club canin canadien, on ne retrouve pas le pitbull.

«Ce n'est pas une race comme telle, c'est un croisement de diverses races que les gens appellent pitbull», affirme Linda St-Hilaire, représentante du Québec au Club canin canadien.

Elle déplore la mauvaise réputation de ce type de chiens.

«Ce sont souvent de très bons chiens de famille, ils sont souvent très bons avec les enfants.»

«Mais parce que certains ont été mal entraînés et mal utilisés, c'est ce qu'on retient.»

Elle reconnaît que certaines personnes aiment bien s'afficher avec ces chiens musclés «à l'air macho», comme certaines personnes choisissent de conduire une Mustang plutôt qu'une Golf. «Ça ne veut pas dire que ces personnes utilisent mal les capacités de ce chien. Je pense que 99 % des gens qui ont des chiens de ce type sont des gens responsables. C'est malheureusement le 1 % qu'on retrouve dans les journaux.»

La directrice des communications de la SPCA, Anita Kapuscinska, affirme que l'organisme veille à ce que les chiens qu'elle offre en adoption ne représentent aucun danger pour la population. Les gens qui se cherchent un chien de garde doivent donc aller voir ailleurs. «Si quelqu'un cherche un animal pour se protéger, on va poser des questions supplémentaires. S'il veut un chien de garde pour protéger son terrain, nous allons suggérer autre chose, comme un système d'alarme.»