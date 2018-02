Animaux connectés

Ils nous sont fidèles, égayent nos journées et nous donnent de l'affection. En échange, nous veillons à combler leurs besoins. Les animaux de compagnie sont une source de bonheur, mais aussi une obligation au quotidien. Et si la technologie pouvait maintenant nous aider à alléger les tâches quotidiennes relatives aux animaux? Voici quelques nouveautés sur le marché.

La promenade autonome

Avec l'installation de la porte petWALK, les animaux de compagnie sont maintenant autonomes et libres de sortir au moment de leur choix.

Grâce à un collier muni d'un médaillon connecté, la porte reconnaît la présence de l'animal et s'ouvre automatiquement.

L'application qui y est reliée permet aussi de commander à distance les ouvertures et fermetures de la porte ou de s'assurer que tout est sous contrôle.

Elle peut également s'ouvrir sur demande pour le facteur ou la livraison de colis. Elle est étanche, en plus d'être sécuritaire et à l'épreuve des vols et peut aussi être reliée au système d'alarme de la maison.

La nouvelle version du produit sera offerte au cours de l'année 2018, à un prix approximatif de 1850 $ (1500 $US), installation en sus.

www.petwalk.at