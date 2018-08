 Fitbit lance un nouveau modèle de montre 

Après avoir lancé un grand nombre de dispositifs de suivi de mise en forme, dont les modèles Flex, Alta et Charge, la société Fitbit élargit son offre en proposant une nouvelle montre intelligente. En octobre dernier, l'Ionic a fait son apparition, voici maintenant la Versa, la montre métallique la plus légère sur le marché nord-américain.

En plus des fonctions de base offertes sur les modèles précédents - mesure du nombre de pas, distance parcourue, fréquence cardiaque en temps réel, suivi des activités quotidiennes, analyse du sommeil -, la Versa propose des caractéristiques de montre intelligente, dans une carapace conçue pour le sport. Son écran tactile de grand format offre un affichage en haute résolution qui comprend plusieurs horloges personnalisables. Il permet de consulter plusieurs données provenant d'un téléphone intelligent, dont les appels, la messagerie texte et les notifications de calendrier. Grâce à la puce NFC intégrée dans certaines versions de la Versa, la montre peut être utilisée pour faire des paiements sans contact.

FONCTIONS AMÉLIORÉES

Les fonctions sportives ont aussi été améliorées. La montre reconnaît désormais plus de 15 modes d'exercices. Elle donne aussi accès à un grand nombre d'applications de mise en forme directement sur l'écran, en plus d'offrir des conseils d'entraînement personnalisés. En utilisant le GPS du téléphone intelligent, il est possible d'en consulter les données et statistiques directement sur l'écran de la montre.

Contrairement aux versions précédentes pour lesquelles le téléphone devait être porté en tout temps pour avoir accès à de la musique, le modèle Versa permet de stocker plus de 300 morceaux à même la montre. Des listes de lecture peuvent aussi être créées à partir de l'application Deezer. Un autre avantage intéressant de la Versa est sa résistance à l'eau. En plus de faciliter le port quotidien, son étanchéité jusqu'à 50 m de profondeur permet de faire le suivi complet des séances d'activités aquatiques. La montre enregistre la fréquence cardiaque toutes les secondes durant les séances d'entraînement et toutes les cinq secondes le reste du temps.

Finalement, la Fitbit Versa offre des fonctionnalités relatives à la santé globale, dont celle du « score cardio », qui analyse la condition physique de l'utilisateur, et lui offre un suivi personnalisé au fil du temps. La santé féminine fait aussi partie des valeurs ajoutées à la montre, qui consigne les données du cycle menstruel et les analyse en fonction des autres données recueillies, dont celles concernant le sommeil, le niveau d'activité et le poids.

Des écouteurs sans fil peuvent être utilisés avec la montre grâce à sa connectivité Bluetooth. Les données minute par minute sont conservées durant sept jours, tandis que les totaux quotidiens sont conservés 30 jours. L'autonomie de la pile de quatre jours est relative à l'utilisation. Deux heures sont nécessaires pour une recharge complète.

La Fitbit Versa est offerte en ligne, ainsi que dans un grand nombre de boutiques sportives et de magasins à grande surface, au prix de 249,95 $.

NOUS AVONS AIMÉ

La plus grande avancée de la Versa est sans contredit son étanchéité à l'eau (enfin !). La grosseur et la qualité de l'écran tactile, qui donne notamment accès à toutes les statistiques sur la page d'accueil sans qu'on ait à naviguer, sont également très agréables. Nous saluons aussi le nombre incommensurable d'options d'affichage de l'horloge. Bien que nous courions généralement avec notre téléphone, l'écoute de musique à même la montre s'avère un atout intéressant. Notre inquiétude par rapport à la fragilité de la vitre s'est avérée infondée. Après quelques malencontreux impacts ici et là, elle tient toujours le coup sans présenter d'égratignures.

NOUS AVONS MOINS AIMÉ

Le seul aspect qui ne nous a pas convaincue est l'ergonomie de la montre. Elle possède trois boutons, mais leur utilisation n'est pas particulièrement logique : ceux à droite s'avèrent trop souvent invalides. Par ailleurs, il nous est arrivé de les accrocher durant l'entraînement, ce qui met en pause l'enregistrement des données. Une fonction de verrouillage de l'écran pendant l'exercice serait nécessaire.

VERDICT

Étant déjà une adepte des produits Fitbit - notamment pour leur accessibilité et la qualité de leur application, que nous estimons la plus intuitive du marché -, il nous a fallu bien peu de temps pour adopter le modèle Versa et être convaincue par toutes ses fonctionnalités. Son prix accessible pour une montre à la fois intelligente et sportive fait en sorte que nous nous la procurerions sans hésiter.