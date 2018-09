Vin: coups de coeur à moins de 20 $

Un peu de fraîcheur

Après un été caniculaire, ce blanc d'Autriche met un peu de fraîcheur dans le verre.

Vinifié par la maison Weszeli, convertie à l'agriculture biologique, ce blanc à base de grüner veltliner s'ouvre sur des notes de cerfeuil, de poire, de citron et d'amande.

Son nez est séduisant, mais sa bouche l'est encore plus. L'attaque est tendue et croquante, de quoi ouvrir l'appétit à l'apéritif. Sa finale est minérale et longue.

Avec les premières huîtres, vous serez comblés.

Weszeli Felix Gruner Veltliner 2016, 19,80 $ (13618521)