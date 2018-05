Classique d'hier: Chablis d'Albert Bichot

Chardonnay du Chili

Le Québécois d'origine Thomas Bachelder vinifie le chardonnay sur plusieurs continents. D'abord en Bourgogne, puis en Ontario, en Oregon et maintenant au Chili. Il s'est associé au vigneron chilien Roberto Echeverría et au marchand de vin Steven Campbell pour développer un projet dans la vallée de Rapel, une région qui monte près de la côte du Pacifique, au sud de Santiago. À moins de 20 km de la mer, ils produisent ensemble ce chardonnay d'une grande élégance. La moitié du vin a fermenté en fûts de chêne français. Cela se remarque avec des notes grillées et de cardamome. Comme en Bourgogne, le vin est resté en contact avec les lies, ce qui apporte beaucoup de gras. Ajoutez des arômes de poire et de fleurs au nez, et une finale rafraîchissante sur des notes de fruits exotiques, et vous avez un très beau chardonnay à prix d'ami.

Viña Echeverría RST Chardonnay 2016, 19,75 $ (13574361)

Verdicchio

Le chardonnay est l'un des cépages les plus plantés dans le monde. Pour faire changement, pourquoi ne pas opter pour du verdicchio? Ce cépage beaucoup moins connu produit sur la côte est de l'Italie des vins rafraîchissants que certains producteurs surnomment «chablis d'Italie». La cuvée Casal di Serra du domaine Umani Ronchi en est un bel exemple. Il s'ouvre sur des notes d'agrumes et de fleurs blanches. Sa texture ronde est soutenue par une belle acidité et une touche saline en finale. C'est frais, c'est long et vraiment délicieux.

Umani Ronchi Casal di Serra 2016, 19,25 $ (10254725)