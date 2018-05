Quels vins pour le poisson?

Chaque semaine, notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché vous présente quelques-unes des nouvelles cuvées disponibles (en quantité de 100 caisses et plus) à la Société des alcools du Québec (SAQ). »

Pour souligner l'ouverture de la saison de la pêche, voici cinq questions pour tester vos connaissances et autant de suggestions à savourer avec vos plus belles prises.

Vin orange

Remis au goût du jour par des vignerons italiens, puis adopté par des producteurs de différentes régions, le vin orange est produit lorsqu'on fermente le jus de raisin blanc avec les peaux, comme on le fait pour les vins rouges.

Cette façon de faire donne des blancs plus colorés, plus goûteux et parfois même tanniques. La cuvée Navaherreros n'est pas un vin orange.

Mais le vigneron Marc Isart s'en est inspiré. Au nord de Madrid, dans une région viticole en pleine renaissance, il vinifie ce blanc à base d'albillo et de maccabeu.

Le jus est resté en contact avec les peaux 40 jours, soit une très longue période, avant d'être fermenté. Le vin a ensuite été élevé en cuves de béton et de bois.

Le résultat est difficile à décrire tant il est unique. Au nez, ce vin est discret. C'est davantage en bouche qu'il se démarque avec des arômes de tarte aux poires, d'orange et d'épices.

Le vin est rond et sa finale précise amène une touche minérale. Ce n'est pas un vin d'apéro, mais avec un poisson en amandine, vous serez charmé.

Bernabeleva Navaherreros 2016, 23,50 $ (13566716)