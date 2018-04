Cinq nouveautés à ne pas manquer

Chaque semaine, notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché vous présente quelques-unes des nouvelles cuvées disponibles (en quantité de 100 caisses et plus) à la Société des alcools du Québec (SAQ). »

Grandes bulles

Si le temps frais freine vos envies de rosé, trinquez avec des bulles! Le vigneron bourguignon François Mikulski est réputé pour ses blancs de Meursault vendus à fort prix au Québec. Son crémant de Bourgogne vient d'arriver et il est beaucoup plus accessible. À base de pinot noir, de chardonnay et d'aligoté, il s'ouvre sur des parfums de poire et de fleurs. La bouche est très élégante, avec des bulles fines et de subtiles notes briochées. Ne passez pas à côté.

Domaine François Mikulski Crémant de Bourgogne Brut, 25,65 $ (13509244)

Surprise espagnole

Les vins de l'appellation Castilla-La Mancha, au centre de l'Espagne, sont réputés pour leur puissance et leur élevage en fûts de chêne souvent marqué. Ce rouge de la maison familiale Tinedo fait exception. Il se démarque par ses notes de fruits, pour notre plus grand plaisir. La cuvée appelée no 1 est un assemblage de tempranillo et de syrah. Le duo a été vinifié en cuve de béton, pour mettre en valeur le fruit, et une partie du vin a fait un court passage en barrique. Dans le verre, on reconnaît les arômes de violette apportés par la syrah. Ils se mêlent aux parfums de bleuets et de cerise. Sur les papilles, il est juteux, savoureux et légèrement corsé en final. La qualité est épatante pour le prix, d'autant plus que le vin est certifié bio.

Tinedo Cala N.1 Crianza 2015, 16,50 $ (12891103)