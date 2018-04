Cinq cuvées pour les sucres

Enfin du rosé!

Les cuvées Secateurs, Curators et Drifter du vigneron sud-africain Adi Badenhorst sont des valeurs sûres à la SAQ. Et le rosé de la famille, qui vient tout juste d'arriver, en met plein la vue pour 16 $! L'assemblage de cinsault et de syrah rappelle les rosés de Provence avec sa couleur très pâle. Les arômes d'oranger, de violette et de framboise fleurissent dans le verre. En bouche, on a du volume, du gras et des notes d'épices. Un rosé de gastronomie, idéal pour le jambon et qui ira aussi à merveille avec le crabe des neiges.

AA Badenhorst Secateurs Rosé 2017

16 $ (13509252)

Un peu de chardonnay

Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce chardonnay argentin. Récoltés à plus de 1000 m d'altitude, dans la région de Tupungato dans la vallée de l'Uco, les raisins profitent d'un climat plus frais, mais aussi de beaucoup de soleil. Résultat: les notes de pommes et de poires mûres s'expriment dans une bouche vibrante et croquante où l'élevage en barriques est bien fondu. C'est rond et presque mielleux en finale. Une grande réussite de la maison Zuccardi, bien connue au Québec pour ses vins accessibles comme ceux de la marque Fuzion, qui investit depuis des années pour mieux comprendre et mettre en valeur le terroir de l'Argentine.

Zuccardi Q Chardonnay 2016

21,05 $ (12258674)