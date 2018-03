Classique d'hier: le Mouton Cadet

Découvertes d'aujourd'hui

Un autre Bordeaux à 15 $

Ce nouveau vin des Côtes de Bordeaux est élaboré par Stéphane Derenoncourt, un oenologue français dont les conseils sont très prisés partout dans le monde. En collaboration avec la maison Bouey, il a choisi des parcelles de merlot et de cabernet-sauvignon de la région bordelaise. Le résultat est convaincant. Son nez de petits fruits rouges est très charmeur. Sa bouche est juteuse et on perçoit de subtils tanins. Sa finale, sur les épices et la rose, est persistante. Une découverte qui vient rehausser l'offre des Bordeaux à moins de 15 $.

Les Parcelles de Stéphane Derenoncourt Blaye Côtes de Bordeaux 2015 14,90 $ (13520689)

Rouge d'ailleurs

Parmi les cépages cultivés à Bordeaux, le cabernet-sauvignon est celui qui a le plus de succès hors des frontières bordelaises. C'est le cas en Argentine, où il produit des rouges dont la qualité est étonnante. Le domaine Terrazas de los Andes, propriété de la société française LVMH, qui possède entre autres Château Yquem à Bordeaux, cultive des raisins à 1000 m d'altitude dans la vallée de l'Uco. Son cabernet-sauvignon en met plein la bouche avec ses notes de fruits noirs bien mûrs et ses parfums d'épices douces. Les tanins sont solides, mais la texture reste soyeuse. On perçoit des notes florales en finale. À quelques jours du printemps, c'est le vin parfait pour accompagner le premier barbecue de l'année.

Terrazas Reserva Cabernet Sauvignon 2015, 21,35 $ (13551371)

Un petit bijou

L'engouement pour le vin a fait gonfler les prix au cours des dernières décennies, en particulier la facture des grands vins de Bordeaux. Par chance, on trouve encore des bijoux, comme ce rouge du Château des Places. Cette propriété familiale située dans les Graves assemble du merlot et du cabernet-sauvignon. Le 2014 est épatant avec son nez d'épices qui rappelle le clou de girofle. En bouche, il est élégant et généreux. Ses tanins sont étoffés et se fondent dans une bouche fruitée et florale. Délicieux!

Château des Places Graves 2014, 25,70 $ (13475005)