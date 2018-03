L'accord mets-vin: trouvaille espagnole

Encore plutôt méconnu, le Bierzo est pourtant l'une des régions les plus cotées pour la production de vin rouge en Espagne. Alvaro Palacios, vigneron de réputation mondiale, s'y est installé dans les années 90 afin d'y produire, avec l'aide de son neveu Ricardo, de grands vins de prestige.

Leur cuvée la plus accessible, Pétalos, est d'un rapport qualité-prix incroyable. Élaboré à partir de vieilles vignes de mencia qui ont jusqu'à 90 ans, le Pétalos possède un nez invitant de violette, de pétale de rose séchée, mais aussi de griotte, de cacao, de girofle et de charcuterie.

Ses arômes parviendront à rehausser les délicates notes torréfiées et fumées de la sauce. De plus, la structure du vin saura s'harmoniser avec la chair goûteuse du pigeon, tout en laissant la place à la fibre délicate et fondante de cette délicieuse viande.

Bierzo, 2015, Pétalos, Descendientes de J. Palacios, Espagne, 24 $ (10551471), 13,5 %