Cinq bouteilles pour casser la routine

Chaque semaine, notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché vous présente quelques-unes des nouvelles cuvées disponibles (en quantité de 100 caisses et plus) à la Société des alcools du Québec (SAQ). »

Blanc BeaujolaisDans le Beaujolais, où le gamay est roi, les vins blancs représentent moins de 5 % de la production. Ces vins à base de chardonnay sortent toutefois peu à peu de l'anonymat. À preuve, il y en a déjà quelques exemples à la SAQ, dont cette cuvée de la maison Mommessin qui vient tout juste de s'ajouter à la courte liste. Si vous aimez le chardonnay de Bourgogne, vous serez séduit par les notes de poires très mûres, de noix de muscade et les effluves de banane. L'élevage en fût de chêne est d'abord très présent. Mais après aération, ce sont le fruit et le parfum du poivre blanc qui prennent le dessus. C'est rond et assez riche en bouche pour accompagner des pâtes aux crevettes.

Mommessin Grandes Mises Beaujolais Blanc 2014

21,95 $ (13498928)

À l'italienne!

Les vins des Abruzzes, sur la côte orientale de l'Italie, sont encore beaucoup moins connus que ceux du Piémont ou de la Toscane. Dans les années 80, le vigneron Gianni Masciarelli a participé à la mise en valeur des cépages locaux et de la viticulture de cette région. Son domaine, aujourd'hui dirigé par sa femme et sa fille, commercialise plusieurs vins au Québec. Cette nouvelle cuvée se veut un hommage au vigneron-fondateur. Il serait sans doute très fier de ce qui se trouve dans la bouteille. À base de montepulciano, le vin explose de cerises noires, de menthe et de cacao. La bouche est gourmande, charnue et fruitée. Un excellent rouge pour accompagner un rôti de boeuf.

Gianni Masciarelli Montepulciano d'Abruzzo 2015

19,45 $ (13526298)