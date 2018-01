Vins: cinq nouveautés pour janvier

Parfumé

Le domaine italien Poderi del Nespoli propose une version festive et fruitée du cépage pinot blanc. Dans le verre, les notes florales se mêlent aux parfums de pomme-poire et de pêche. En bouche, son attaque rafraîchissante est suivie d'une touche d'amertume. Les arômes sont persistants. Le tout est délicieux et vendu à très bon prix. Il sera parfait à l'apéritif. Le pinot blanc est originaire de Bourgogne. Il est une mutation du pinot gris. On le trouve entre autres en Alsace et comme ici, en Italie. Dans cette cuvée, il a été assemblé à 10% de sauvignon blanc. Ce qui ajoute davantage de parfums de fruits.

Dogheria Pinot Bianco Rubicone 2016, 14,55 $ (13425972)

Joli riesling

Située sur la rive droite du Rhin, la région viticole allemande nommée Bade est beaucoup moins connue que sa voisine française, l'Alsace. On y fait pourtant du vin depuis très longtemps. La preuve: le domaine Burg Ravensburg est l'un des plus vieux vignobles du pays. Ses origines remontent au XIIIe siècle. Son riesling vient d'arriver sur les tablettes et mérite d'être découvert. Il semble plus mûr que certains vins de la Moselle, produits plus au nord, mais il demeure très typique avec ses notes de lime et de pétrole. Sur les papilles, l'attaque acidulée est marquée par un léger reste de gaz. C'est vif, c'est frais et surtout, les 7 g de sucre passent quasi incognito. De quoi changer ses idées préconçues sur le riesling.

Burg Ravensburg Riesling 2015, 20,30 $ (13453762)