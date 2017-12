Cinq bouteilles pour Noël

Le chenin blanc a trouvé un terroir de prédilection, loin de sa Loire natale, en Afrique du Sud. Entre les mains du couple formé de Chris et d'Andrea Mullineux installé dans le Swartland, il devient grandiose. Ce vin à 23 $ est le blanc le moins cher vendu au Québec par Mullineux. Il fait vibrer tant il est droit et savoureux. Dans le verre, ses notes d'agrumes et de miel sont invitantes. Une fois sur les papilles, le plaisir est décuplé : l'attaque nette et vive laisse des parfums de fruits mûrs. C'est long et rafraîchissant.

Ce blanc de la vallée du Rhône fera sensation avec la dinde. Son nez, parfumé, rappelle l'abricot et la fleur d'acacia. En bouche, sa texture ronde, presque grasse, laisse place à de complexes notes florales et de fruits jaunes mûrs. L'assemblage composé majoritairement de viognier, de roussanne et de marsanne est impeccable pour le prix. En plus, il est facile à trouver ! Une autre raison de s'intéresser à cette bouteille : les côtes-du-rhône blancs sont rares. Seulement 3 % des vins de cette appellation sont de cette couleur. Depuis sa création en 1946 par Étienne Guigal, le domaine familial est devenu un géant, mais aussi une référence dans la vallée du Rhône. Un vin à découvrir ou à redécouvrir.

FOU DES BULLES

Dans le nord de l'Italie, le domaine Ferrari élabore ses bulles de la même façon qu'en Champagne. Ses vins sont d'une grande finesse et leur rapport qualité-prix est excellent. Cette cuvée millésimée 2010 est élaborée uniquement avec du chardonnay et il a passé cinq ans sur lies. Ses notes de pain grillé, d'abricot et de pommes se bousculent au nez. Une fois en bouche, l'harmonie est parfaite. Il est épicé et les bulles sont crémeuses. Achetez-en deux bouteilles et gardez l'autre chez vous. Vous serez certain d'y goûter si jamais vos hôtes ne débouchent pas votre cadeau.

Ferrari Brut Perlé Trento 2010, 35,75 $ (13408081)

VIVE LES CLASSIQUES

La région de Bordeaux produit de très grands vins, mais aussi des cuvées plus ordinaires. Dans les deux cas, le prix demandé est souvent élevé. Pour faire plaisir aux amoureux de vin de Bordeaux sans se ruiner (ou presque !), voici un bon coup : un Saint-Émilion Grand cru de la famille Gargazo. Il est issu de la vendange 2014, une année sauvée grâce au temps chaud et ensoleillé de l'automne. L'assemblage de merlot et de cabernet franc présente beaucoup de fraîcheur à l'attaque. Il n'est pas très puissant, mais il séduit avec ses arômes complexes de fruits, d'herbes fraîches, d'épices et de roses. La bouteille pourra même rester en cave quelques années.

Château La Fleur Du Casse 2014, 38,75 $ (10901321)