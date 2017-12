Vin de fête

Pas besoin de sortir un grand cru pour se faire plaisir. Chaque semaine d'ici Noël, on vous présente un vin coup de coeur à moins de 15 $. Cette semaine...

Le temps des Fêtes est sur le point de commencer et ce rouge d'Espagne a tout ce qu'il faut pour se mettre dans l'ambiance: il est fruité et facile à boire.

L'assemblage de grenache et de carignan provient de la région côtière d'Empordà, qui se trouve tout près de la frontière avec la France.

Les notes de framboise et de cerise sont nuancées au nez par des arômes de fleurs. La bouche est généreuse et moyennement corsée. Idéal en finissant d'emballer les cadeaux et délicieux avec le ragoût.

Espelt Empordà Saulo 2016, 14,65 $ (10856241)

Nom: Saulo

Vignoble: Espelt

Pays: Espagne

Région: Empordà

Vendange: 2016

Cépages: grenache et carignan

Sucre: 2,5 g/litre

Alcool: 14,5 %