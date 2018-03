Blanc réconfortant

Chaque semaine, notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché vous présente quelques-unes des nouvelles cuvées disponibles (en quantité de 100 caisses et plus) à la Société des alcools du Québec (SAQ). »

Le nom Cabral est depuis plusieurs décennies synonyme de porto. Or depuis trois ans, le Québécois Emmanuel Cabral produit aussi des vins secs du Douro et son blanc vaut le détour. La cuvée 2016 met davantage en valeur les arômes de poire et d'agrumes, car le séjour en fûts de chêne a été écourté. L'attaque rafraîchissante est suivie d'une texture grasse et ronde assez surprenante pour un vin à ce prix. Légèrement épicé et vanillé, il fera un excellent tandem avec le poulet grillé (même celui déjà cuit à l'épicerie!). N'hésitez pas à en mettre quelques bouteilles de côté, il sera aussi délicieux avec la dinde de Noël.

13,95 $ (12757692)

Nom: Cabral Reserva

Vignoble: Vallegre/Cabral

Pays: Portugal

Région: Douro

Vendange: 2016

Cépages: gouveio, arinto, viosinho et rabigato

Sucre: 2,2 g/L

Alcool: 12,5 %