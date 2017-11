Cinq nouveautés à essayer

Découverte

Ce vin rouge du Château Laurou est l'une de mes plus belles découvertes de l'automne. Il provient de l'appellation Fronton, située au nord de Toulouse, en France. Dans cette région, une quarantaine de vignerons cultivent surtout de la négrette, une variété autochtone unique qui donne des rouges parfumés et colorés. Cette nouvelle cuvée réunit la négrette et la syrah pour former un mélange épicé, complexe et savoureux. Le vin s'ouvre sur des notes de piment d'Espelette et de poivre. On reconnaît aussi des arômes de fruits rouges et de violette. Son attaque, souple et juteuse, fait place à une trame plus tannique étonnante. Pour couronner le tout, le vignoble est conduit en agriculture biologique. À ce prix, on fait des réserves.

Fronton Les Complices Château Laurou 2013, 21,15 $ (13402324)

Épatant

Plongez le nez dans ce verre de blanc et rendez-vous en Afrique du Sud. Sur la côte Ouest, au nord du Cap, la région de Swartland s'illustre avec ses vieilles vignes, son sol composé en partie de granite et par le vent frais qui souffle de la mer. La Swartland Winery réalise un mélange audacieux de chenin blanc, de roussanne, de chardonnay et de viognier. Le résultat est complexe et son prix - moins de 20 $ - est attrayant. Les notes de melon, de poire et de cendre mettent en appétit. Sur les papilles, l'attaque vive et croquante fait place à une trame plus grasse et plus onctueuse. C'est fruité et délicieux.

Swartland Winemakers Granite Rock Blend 2015, 17,95 $ (13314527)