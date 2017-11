«Goûter» aux changements climatiques

Régions en danger

«Les projections [sur le climat] sont un peu inquiétantes pour le monde du vin, du moins pour les régions traditionnelles», a expliqué Steven Guilbeault, d'Équiterre, en marge de la conférence. Le sud de l'Europe, l'Argentine et l'Australie devraient subir de plus en plus de sécheresses, selon les projections des organismes spécialisés comme la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) américaine. Ces conditions y rendront plus difficile la culture de la vigne et favoriseront les incendies, comme on l'a vu dernièrement en Californie.

Après avoir enregistré l'un des étés les plus chauds de l'histoire, le Portugal et l'Espagne ont combattu d'importants incendies au cours des dernières semaines. Les régions viticoles du Dão, au Portugal, et de Rías Baixas, en Espagne, ont été particulièrement touchées. En solidarité avec les vignerons de ces deux appellations, pourquoi ne pas déguster leurs vins, comme ce rouge portugais du domaine Fonte de Gonçalvinho? À base de tinta roriz (tempranillo), son attaque est charnue et il n'est pas trop boisé. Il s'ouvre sur des notes d'épices, de cerises noires, de griottes et de violette. Très beau vin d'automne.

Fonte de Gonçalvinho Tinta Roriz Dao 2015, 19,80 $ (12974531)