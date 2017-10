Cuvées de célébrités

De plus en plus de vedettes ne se contentent plus de boire du vin, elles en produisent. Si vous aimez boire du Jarno Trulli ou du Francis Ford Coppola, voici des vins de célébrités à découvrir ou à redécouvrir.

BRAD PITT ET ANGELINA JOLIE

Le mariage de Brad Pitt et d'Angelina Jolie a tourné au vinaigre, mais pas leur vin. Le couple a acheté en 2008 un splendide domaine de 40 hectares en Provence. Les acteurs ont confié la production du vin à la famille Perrin, qui élabore plusieurs cuvées dans le sud de la France. Selon Thomas Perrin, « c'est le statu quo au vignoble depuis la séparation du couple. Ils veulent continuer la production ». Le rosé, mis en vente au Québec en 2013, a eu un succès immédiat. Commercialisé dans une bouteille de forme arrondie, il est l'un des plus vendus à la SAQ.

Château de Miraval Côtes de Provence 2016, 22,25 $ (12296988)

DREW BARRYMORE

L'actrice américaine Drew Barrymore aurait découvert le pinot gris lors d'un tournage en Italie. De retour aux États-Unis, elle s'est associée au vignoble californien Carmel Road pour produire sa propre cuvée. Son pinot gris a été commercialisé au Québec l'an dernier. L'actrice a élargi sa production. Ainsi, à l'aéroport de Minneapolis en juin dernier, les étalages étaient remplis des dernières cuvées de la star, soit le rosé Barrymore et le pinot noir Drew's Blend. Ces deux vins ne sont pas vendus au Québec, mais il reste quelques exemplaires de son pinot gris sur les tablettes de la SAQ.

Barrymore Pinot Grigio Carmel Road 2013, 30 $ (12705278)

WAYNE GRETZKY

Le numéro 99 de Wayne Gretzky a été retiré au hockey. Il se retrouve désormais sur des étiquettes de vin. La Merveille s'est associée il y a 10 ans à l'entreprise Andrew Pellar pour élaborer plusieurs vins canadiens. Le pinot gris et le riesling, élaborés dans la vallée de l'Okanagan, sont offerts au Québec. Le partenariat a pris une nouvelle tournure à l'été. Wayne Gretzky a inauguré un nouveau domaine et une distillerie à Niagara. Les quelques bouteilles de whisky 99 mises en vente à la SAQ ont rapidement trouvé preneur.

Wayne Gretzky Estates Pinot Grigio #99 Okanagan 2016, 17,25 $ (12794776)

SAM NEILL

Plusieurs se souviendront de Sam Neill dans le film Jurassic Park, mais rares sont ceux qui savent que l'acteur néo-zélandais produit du vin dans son pays natal. Après le succès du film en 1993, Sam Neill a fondé son vignoble à Central Otago. Amoureux des vins de Bourgogne, il produit plusieurs pinots noirs. Contrairement à d'autres vedettes, Sam Neill semble s'impliquer davantage dans la production et la commercialisation des cuvées. Il reste quelques bouteilles de sa cuvée First Paddock, au coût de 72 $, à la SAQ Signature. Son pinot noir plus abordable, appelé Picnic, est attendu au début de l'année prochaine.

Two Paddocks Picnic Pinot Noir, 34 $ (12542966)

THE ROLLING STONES

Non, Mick Jagger ne piétine pas des raisins pendant son temps libre. Le groupe The Rolling Stones possède néanmoins une cuvée à son nom. Le vin est élaboré par la société californienne Wines That Rock. Commercialisé au Québec en février dernier, ce rouge à base de merlot est très fruité, légèrement sucré et vanillé. La bouteille, dont l'étiquette reprend l'image de la célèbre langue de l'album Forty Licks, devrait d'ailleurs revenir à la SAQ d'ici Noël. L'entreprise Wines That Rock commercialise également un vin pour The Police et Grateful Dead. On lui doit par ailleurs la cuvée Dark Side of the Moon de Pink Floyd et Satisfaction.

Wines that Rock Merlot The Rolling Stones 2013, 22,55 $ (13097446)

STING

Le chanteur Sting a acheté une immense propriété en Toscane en 1999. Le domaine appartenait à la même famille depuis plusieurs générations et il possédait plusieurs cultures, dont des vignes. Aujourd'hui, son vignoble, la Tenuta il Palagio, s'étend sur 25 hectares et pratique la biodynamie. Ni le vignoble ni les vins ne portent le nom du célèbre chanteur. « Il est très discret », explique l'agent importateur de ses vins au Québec, André Papineau. Sa cuvée Message in a Bottle, un assemblage de sangiovese, de syrah et de merlot élevé en fûts de chêne un an, arrivera à la SAQ en janvier. Son prix sera fixé autour de 22 $. D'autres vins du domaine seront vendus sous peu en importation privée.