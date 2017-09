Cinq nouveautés pour l'automne

Chaque semaine, notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché vous présente quelques-unes des nouvelles cuvées disponibles (en quantité de 100 caisses et plus) à la Société des alcools du Québec (SAQ). »

Parfait équilibreSur les coteaux escarpés de la Moselle, en Allemagne, l'activité viticole du domaine Staffelter Hof remonterait au IXe siècle. Un héritage qui ne fait pas peur au jeune vigneron Jan Matthias. Il a choisi une étiquette au look moderne, avec le dessin d'un loup, pour son riesling. Si la présentation est amusante, à l'intérieur, c'est du sérieux: ce riesling est vif et mordant. Une tension rafraîchissante qui masque les huit grammes de sucre résiduel. On sent la lime et la pierre à fusil. À l'apéro ou pour les mets épicés, c'est un bon choix à prix doux.

Staffelter Hof Magnus Riesling 2015,

code SAQ: 13314480, 20,95 $

Blanc de soleilLa maison sicilienne Cusumano commercialise plusieurs vins au rapport qualité-prix étonnant. Ce blanc vient s'ajouter à la liste. Il est élaboré avec le cépage local grillo. Cette variété serait issue d'un croisement entre le catarratto et le muscat d'Alexandrie. Pas surprenant, car dans le verre, ce vin est très aromatique. Ses parfums rappellent les fruits tropicaux et le jasmin. Sa bouche est ronde, fruitée, sans trace de sucre résiduel. On y retrouve de la pêche ainsi qu'une touche de poivre blanc. Délicieux avec un tartare de saumon.

Cusumano Shamaris Grillo 2016, code SAQ: 13314421, 18 $