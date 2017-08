Cinq vins pour une épluchette

Bien beurréCe blanc élaboré par la grande entreprise française Groupe Castel est un accord parfait avec du maïs garni de beurre. Cet assemblage de chardonnay et de viognier provient du pays d'Oc, dans le sud de la France. Au nez, on reconnaît tout de suite le chardonnay avec ses notes de fruits jaunes et de citron. Il est rond en bouche avec de subtiles notes de fumée. Pas très complexe, mais c'est floral et presque salin en finale.

Maison Castel Chardonnay-Viognier Grande Réserve, 13,45 $, 11676137

Avec des bullesPour changer de la bière avec le maïs, le vin mousseux n'a pas son pareil. Il apporte à la fois de la fraîcheur, de la texture et beaucoup de saveur. Ce crémant de Bourgogne de la maison Vitteaut-Alberti est un bon choix. Il est élaboré comme un champagne, mais il contient de l'aligoté, un cépage bourguignon, en plus du traditionnel chardonnay. Ses arômes de citron, de pomme et de pêche se révèlent dans une bouche croquante et longue. On perçoit également quelques notes de brioche en finale.

Vitteaut-Alberti Blanc de Blancs Brut, 23,95 $, 12100308