Le vin, la fête et la science...

Domaine Ferrer Ribière Tradition Côtes du Roussillon 2015, 20 $ (11096271), 14,5 %, bio

En voici un pour confondre vos amis connaisseurs. Grand coup de coeur pour ce vin très complet. Issu de syrah, grenache, carignan et mourvèdre, d'une couleur violacée assez soutenue, il offre un superbe nez de fruits rouges et noirs ultra mûrs, confits, de cacao, de kirsch. Riche et très ample en bouche, avec des notes de fruits à l'eau-de-vie, d'anis, de chocolat, une texture souple et des tanins au grain fin qui lui apportent du tonus, il fait preuve d'un équilibre exemplaire. Non sans rappeler certains grands ripasso. Un très bon candidat pour une dégustation à l'aveugle: je crois qu'on se confondra sur son origine et son prix. À boire avec des viandes braisées, un gigot d'agneau aux pruneaux, un tajine. Garde jusqu'à six, huit ans.

Domaine des Béates Les Béatines Coteaux d'Aix-en-Provence 2015, 20,70 $ (13027886), 14 %, bio

Celui-ci, il plaira à tous. Vin de plaisir par excellence, il est charmeur et savoureux, mais pas du tout insignifiant: il fait preuve de matière et d'une très bonne tenue en bouche. Un joli nez, très fin, de fruits rouges, de garrigue et de fleurs des champs. Une bouche fraîche et savoureuse, au fruité croquant, pleine de vitalité et d'élan, avec de légers tanins, gouleyants. Délicieux. À boire maintenant, avec des charcuteries, une tarte aux tomates, un poisson aux tomates et aux olives, une pissaladière. Seulement dans une soixantaine de succursales.

Château Cambon Brouilly 2016, 27,75 $ (13385931), 13 %, bio (non certifié)

Autre grand coup de coeur pour ce vin aussi très complet. Nez affriolant et charmeur de petits fruits rouges, avec une pointe florale, quelques notes d'épices et d'herbes. Une certaine opulence en bouche dénote une vendange parfaitement mûre, mais l'ensemble reste frais, juteux et gourmand, rehaussé par une acidité fraîche et de légers tanins, très fins. Beaucoup d'éclat, très racé, et d'une excellente tenue. Un vin très harmonieux et, surtout, très délicieux. À boire avec des charcuteries, un tartare de boeuf, des ris de veau, un poulet aux champignons et, avant tout, de la très bonne compagnie. Garde jusqu'à six, huit ans.