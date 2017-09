L'été 2017 a été... mouillé. Avec des variations selon les régions, bien sûr, l'est de la province a été plus épargné, mais de la pluie, il y en a eu. Ainsi que des températures fraîches. Admettons que ça ne restera pas en mémoire comme un de nos plus beaux étés...

Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les vignerons? Est-ce qu'un été pluvieux est nécessairement synonyme de moins bonne qualité? On parle souvent de l'effet millésime sur les vins. Qu'est-ce que c'est? Et un millésime idéal, ça ressemble à quoi?

Ce sont toutes de bonnes questions, auxquelles il n'y a pas, comme c'est souvent le cas, de réponse simple.

Quand on parle de millésime, on parle de météo. Il est nécessaire ici d'apporter une précision importante: la météo, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui; le climat, c'est la moyenne de la météo sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Un millésime, pour un vin, est forgé par la météo: le temps qu'il fait chaque jour pendant la saison de croissance de la vigne (le temps qu'il fait hors de cette saison joue aussi, mais on va s'en tenir ici à la période de croissance).

En général, la vigne n'aime pas les extrêmes. Mais chaque cépage a ses particularités. Certains aiment plus la chaleur, d'autres craignent moins l'humidité. Idéalement, on voudrait que les températures printanières se réchauffent doucement, pour permettre à la vigne de commencer à débourrer. Mais à ce stade où les jeunes bourgeons sont très fragiles, on ne veut surtout pas de gel, qui pourrait les détruire. En cas de coup de froid, il y aura moins de bourgeons, moins de nouvelles pousses pour la vigne et moins de raisins.

Ensuite, il faut du soleil et de la chaleur, pour permettre une bonne floraison (dont le succès déterminera la charge en raisin) et une photosynthèse optimale, pour que les raisins mûrissent bien. Par contre, une longue saison pas trop chaude s'avère plus propice à produire des vins de qualité qu'une saison courte et très chaude. En d'autres mots, il est préférable que les raisins mûrissent sur une plus longue période. Ça permet un meilleur développement des arômes, plus de finesse et de profondeur, ainsi qu'un meilleur équilibre d'ensemble. Comme le disait si bien Pascal Ribéreau Gayon, l'un des oenologues les plus influents de l'histoire moderne du vin: «Une maturation trop brutale a pour effet de brûler les essences qui font la finesse des grands vins.»

En ce sens, une longue arrière-saison peut être très bénéfique à la qualité. On entendra souvent dire qu'un millésime a été sauvé par les dernières semaines précédant la vendange. Notre été pourrait en être un très bon exemple. Oui, nous avons eu beaucoup de pluie et de temps frais, et ça a donné du fil à retordre aux vignerons, au Québec comme en Ontario. Ceux qui auront les meilleurs résultats sont ceux qui auront passé beaucoup de temps dans leurs vignobles pendant l'été, à avoir à l'oeil l'état sanitaire des vignes et à réagir en conséquence. Une observation et un travail minutieux dans le vignoble permettent de limiter les dégâts qui peuvent être causés par la pluie (pourriture, maladies, etc.) et de conserver des raisins sains.

Maintenant que le beau temps semble vouloir s'installer, ceux qui auront fait ce travail pourraient voir leurs raisins profiter du long mûrissement qui leur est si important. Si ce beau temps se prolonge jusqu'aux vendanges, et s'il n'y a pas de gel... La viticulture, comme l'agriculture, est remplie de «si».

Je dirais même qu'un tel scénario est préférable à une saison extrêmement chaude, où les raisins risquent de mûrir trop rapidement et donneront des vins aux arômes de fruits cuits, où les différents composants ne se développeront pas en même temps, donnant des vins déséquilibrés. De grands excès de chaleur peuvent même avoir l'effet inverse, en stoppant la maturation des raisins - la vigne bloque sa croissance d'elle-même pour se protéger -, et donner des vins verts.

Il est toujours délicat de faire des généralisations. Certes, il existe des conditions idéales, mais elles diffèrent d'une région à l'autre, et selon les cépages cultivés. Et d'autres conditions sont tout aussi importantes, notamment l'attention apportée à la vigne et le travail du vigneron. Un vigneron peu consciencieux peut produire des vins médiocres dans un millésime considéré comme exceptionnel, tout comme un excellent producteur peut produire de grands vins dans un millésime moins propice.

On aurait tous aimé un peu plus de soleil et de chaleur cet été. Le temps a probablement gâché les vacances de certains et joué sur le moral de plusieurs. Mais pour les viticulteurs, comme chaque année, c'est leur gagne-pain qui est en cause. Il ne reste donc plus qu'à se croiser les doigts et à souhaiter que la météo des prochaines semaines soit celle qui nous a manqué pendant l'été. Nous pourrons alors nous consoler d'un été un peu maussade avec la promesse d'excellents vins à venir.