Quatre cuvées à déguster

Adega de Penalva Dão 2016

11,25 $ (12728904) 12,5 %

Difficile de trouver des bons vins à très petits prix, mais en voici un! Non seulement à prix très raisonnable, mais aussi issu d'une viticulture raisonnée (en conversion bio). Il est élaboré avec des cépages typiques de la région du Dão au Portugal: encruzado, cerceal et malvasia fina. C'est ce dernier qui lui donne son côté bien aromatique, avec des notes de fleurs, d'agrumes et de raisin frais. L'encruzado lui apporte une certaine tenue en bouche, mais l'ensemble reste frais et léger. Simple, franc et bien fait. Difficile de demander plus à ce prix! Parfait pour l'apéro, avec des sushis ou un tartare de poisson.

Volpaia Bianco Toscana 2016

19,50 $ (13265307) 13,5 %

Une maison mieux connue pour ses très bons vins rouges, Volpaia cultive aussi un peu de chardonnay et de sauvignon blanc dans ses vignobles les plus élevés, à près de 700 m d'altitude. Le sangiovese pour le Chianti est habituellement cultivé entre 200 et 600 m d'altitude; plus haut, c'est plus frais et ce cépage mûrit difficilement. Assemblé avec un peu de trebbiano et de malvasia, il est entièrement élaboré en cuve inox, et offre un nez de pamplemousse, de groseilles, de pomme verte et de poire. La bouche fait preuve d'une certaine richesse et d'une excellente tenue, avec aussi beaucoup de fraîcheur et de tonus, et une pointe de minéralité en finale. Très bien pour l'apéro, mais aussi très polyvalent à table : fruits de mer et poissons avec huile d'olive et citron, viandes blanches ou pâtes qui mettent en vedette des herbes et des légumes frais.