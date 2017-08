Le sommelier goûte notre vin!

Vous êtes au restaurant et vous commandez une bonne bouteille de vin pour accompagner votre repas. Le sommelier va la chercher, vous la présente, l'ouvre et... s'en verse pour y goûter. Ça peut en laisser plus d'un perplexe. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre que vous ou vos invités goûte à votre vin, que vous allez payer?

Dans un cours de sommellerie classique, à l'européenne, goûter le vin avant de le servir au client fait partie du protocole. Lorsqu'un sommelier présente une bouteille de vin à une table, il s'en verse quelques gouttes afin de s'assurer que le vin est en bon état, qu'il est libre de tout défaut. C'est une pratique commune dans de nombreux restaurants, en général des restaurants haut de gamme. S'il n'y a pas de sommelier, le serveur ne goûtera généralement pas votre vin.

C'est une pratique qui est aujourd'hui remise en question, mais les professionnels ne s'entendent pas sur le sujet. Quand on participe à des concours de sommellerie, tout doit être fait dans les règles de l'art et selon un code précis. Quand on travaille dans un restaurant, on s'adapte au style de l'établissement, à l'endroit, à la clientèle. Comme pour tant de métiers, il y a ce qu'on apprend à l'école, puis il y a la vraie vie.

Ceux qui défendent la pratique disent le faire pour s'assurer que le vin qui sera servi au client n'a pas de défaut. Ceux qui sont contre disent que le client peut bien décider par lui-même si le vin est bon ou non. Il arrive en effet que des clients boivent un vin bouchonné - le défaut le plus commun - sans s'en rendre compte. Tous les vins bouchonnés ne sont pas égaux: dans certains cas, c'est à peine perceptible. Si on ne connaît pas le vin, on pourrait très bien ne pas le remarquer et boire un vin qui n'est pas à son mieux.

À mon humble avis, la solution est simple: il n'y a qu'à demander. Goûter le vin d'un client sans d'abord lui demander la permission n'est pas très respectueux et peut même être offensant.

Après tout, c'est le client qui paie et il a bien le droit de faire ce qu'il veut avec son vin. D'ailleurs, je trouve même arrogant de goûter sans demander; c'est comme si on disait au client qu'on allait vérifier son vin pour lui parce qu'on s'y connaît, et pas lui.

Reste qu'il est de plus en plus rare que des établissements maintiennent un protocole où le sommelier dégustera sans demander. Surtout à une époque où de plus en plus de gens mangent au restaurant et s'intéressent à la gastronomie et au vin.

Faire goûter le client

Par contre, ce qui ne va pas du tout, c'est de ne pas proposer de faire goûter au client. Que le sommelier ait goûté le vin ou non, il devrait toujours le faire goûter à celui qui l'a commandé. Ça, c'est incontournable et peu importe le restaurant, qu'il s'agisse d'un simple bistro ou d'un palace. Évidemment, on parle ici de clients qui commandent une bouteille. Pour les vins au verre, c'est différent. Avec une bouteille, on sert environ cinq verres. Si on devait faire goûter le vin à cinq personnes, c'est un verre qui y passerait et le prix s'en ressentirait. Règle générale, les vins qui sont servis au verre ont été vérifiés avant le service et ne devraient pas présenter de défauts. Malheureusement, ça arrive aussi, et c'est une erreur grave. Ça en dit alors long sur l'importance qu'accorde un établissement au vin.

On s'entend, on parle ici de vins d'un certain pedigree: un grand vin auquel on n'a jamais goûté ou un vieux vin dont on n'a pas l'habitude. Pour les vins plus courants, la plupart des gens sont tout à fait capables de dire s'ils sont bons ou non.

Le sommelier devrait être votre ami: si vous ne voulez pas qu'il goûte, parfait. Si vous avez un doute sur le vin ou que vous n'avez tout simplement pas envie de goûter, pour quelque raison que ce soit, il n'y a aucun mal à demander à quelqu'un d'autre à la table, ou au sommelier, d'y goûter à votre place. N'hésitez pas à demander pourquoi certains gestes sont faits ; un bon sommelier se fera un plaisir de vous répondre. Et surtout, l'expérience devrait être agréable et ne devrait pas vous mettre mal à l'aise ou vous faire sentir ignorant.