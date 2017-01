Privilégier la découverte à la disponibilité

Par contre, les vins qui sont offerts en très grande quantité sont parfois des vins plus industriels, des vins de volume ou des vins déjà très connus. L'offre dans notre marché est énorme: il serait dommage de boire les mêmes vins tous les jours! Mon but est, entre autres, de vous faire découvrir des vins moins connus, de vous faire voyager hors des sentiers battus. Et les vins moins connus sont offerts en plus petites quantités. Tout comme de nombreux vins de petits vignerons.

Je cherche aussi le plus possible à mettre l'accent sur des vins élaborés dans une réelle optique de terroir, ce qui implique une viticulture respectueuse de l'environnement. Les vins issus d'une culture en bio ou en biodynamie sont souvent issus de plus petites exploitations. Les vins nature, encore plus. C'est un peu un cercle vicieux et, je le sais, parfois frustrant. Tant qu'on n'en parle pas, il n'y en aura pas plus.

Le réseau des SAQ couvre les 17 régions administratives du Québec. Il est en effet rare qu'un vin recommandé se retrouve dans toutes les régions. Je l'avoue, il y en a souvent deux ou trois qui manquent. Mais, et c'est là un des arguments de la SAQ contre la privatisation, les consommateurs peuvent demander que des produits soient transférés d'une succursale à une autre, d'une région à une autre.

Puis, chaque gérant de succursale, chaque conseiller en vin, joue aussi un rôle dans la sélection des vins offerts en magasin. Il ne faut pas hésiter à lui demander de commander tel ou tel vin. Il est possible que le vin soit encore présent dans les entrepôts de la SAQ ou qu'un autre arrivage soit attendu plus tard dans l'année. Plus la demande est forte pour un vin et plus il se vend rapidement, plus il y a de chances que la prochaine commande soit plus importante.

Et tout ne roule pas toujours comme prévu. La date d'arrivée annoncée pour certains vins n'est pas toujours respectée, pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Questions du temps des Fêtes

Quelques questions sont revenues à plusieurs reprises pendant le temps des Fêtes.

Quand sert-on le meilleur vin au cours d'un repas? Au début ou à la fin?

Ça dépend de plusieurs facteurs, entre autres du nombre de vins qui seront servis et de leur style. Normalement, au cours d'un repas, on suivra un ordre crescendo en commençant avec les vins les plus légers et en poursuivant avec des vins de plus en plus riches ou corsés. On recommande souvent de servir les meilleurs vins à la fin. Mais si vous en servez beaucoup, il vaut mieux servir les meilleurs pendant qu'on les apprécie encore et qu'on a les papilles bien éveillées! J'ai souvent vu de grands vins passer inaperçus parce qu'ils étaient servis trop tard dans la soirée.

Ce n'est donc pas une mauvaise idée de servir les meilleurs vins dans un délai raisonnable, tout en respectant un ordre crescendo, mais de prévoir aussi quelques bouteilles de plus, de qualité plus courante, pour ceux qui voudront continuer à boire du vin en fin de soirée.

Et attention aux très vieux vins: on les considère souvent comme le clou de la soirée et on a tendance à les servir en dernier. Pourtant, plus un vin est vieux, plus il est délicat. Il risque alors d'être écrasé par les saveurs plus prononcées des vins que vous aurez servis en premier. En cas de doute, ouvrez les bouteilles et goûtez-y avant que les invités n'arrivent. Vous pourrez alors déterminer quel sera le meilleur ordre de service.

Est-il nécessaire de changer les verres chaque fois que l'on change de vin?

Pas du tout! D'ailleurs, il est préférable d'avoir un verre qui sent le vin, plutôt qu'un verre qui sent le savon, le linge à vaisselle ou le placard. Certains grands restaurants vont même aviner vos verres, c'est-à-dire les rincer avec du vin, avant d'y servir la bouteille que vous avez commandée, afin de s'assurer qu'ils soient libres d'odeurs étrangères. Cela dit, rien ne vous empêche de le faire, surtout si vous privilégiez des verres de formes différentes pour différents vins. Mais si vous utilisez un verre à vin universel, ce n'est vraiment pas une nécessité. Même au restaurant, je décline habituellement l'offre de changer mon verre pour un nouveau vin.

Que fait-on des bouteilles qu'on apporte?

Que ce soit vous qui apportiez une bouteille chez quelqu'un ou un invité qui l'apporte chez vous, évitez les situations gênantes en précisant vos intentions dès le départ. À votre arrivée, expliquez en l'offrant à vos hôtes que c'est une bouteille spéciale que vous avez apportée pour la partager ce soir-là, ou alors que vous aimeriez qu'ils la gardent pour eux. De même, si vous recevez, il n'y a pas de mal à demander si c'est une bouteille à déguster ensemble au cours de la soirée ou à garder pour une autre occasion.