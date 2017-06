P'tite rurale: entre blanche et berliner weisse

À l'oeil, elle nous semble bien jolie avec sa couleur jaune pâle, son aspect non filtré et sa mousse abondante.

Au nez, on hume les épices, le citron et le blé. La bouche est légèrement acidulée, épicée et citronnée, avec une bonne présence de blé.

L'effervescence vive et le côté acidulé rendent le tout parfaitement rafraîchissant. On dirait que l'on a affaire à un mélange de blanche belge et de berliner weisse allemande.

Le mariage avec un tartare de saumon sera parfait.

4/5

Bière: P'tite rurale

Brasseur: Microbrasserie À la fût (Saint-Tite)

Style: blanche rustique

Taux d'alcool: 3,7 %

Amertume: faible (14 IBU)

Format: 473 ml

Prix payé: 5,39 $