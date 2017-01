Hey Hay: hautement originale

Le résultat? Une bière dorée d'aspect trouble avec une mousse discrète et peu tenace, des arômes d'agrumes - l'orange domine -, de foin, d'épices et de levures sauvages ainsi que des saveurs à la fois acidulées et amères, herbeuses et céréalières, juteuses et fruitées.

Bref, un joyeux maelstrom qui plaira aux dégustateurs plus audacieux et pourra décontenancer les autres. Vous voilà prévenus.

3,5/5

Bière: Hey Hay

Brasseur: Brasserie Dunham (Dunham), en collaboration avec Cevada Pura (Brésil)

Style: saison

Taux d'alcool: 6 %

Amertume: modérée (18 IBU)

Format: 750 ml

Prix payé: 8,59 $