Trois Oktoberfests organisés ce samedi

Oktoberfest de Beau's

Habituellement, ce sont les Ontariens qui aiment bien débarquer au Québec pour se faire servir des mousses. Pour une fois, le flux frontalier sera inversé et les Québécois iront grossir les rangs de quelque 20 000 festivaliers à Vankleek Hill. L'événement de financement annuel de la brasserie artisanale Beau's est l'occasion de découvrir la large palette de bières de l'organisateur, des plus classiques aux moins sages (la Double Hockey Sticks, avec ses arômes de banane, clou de girofle et gomme balloune). Deux scènes de spectacle, concours de bières maison, jeux forains et ateliers de formation (accords bières et fromages, par exemple) sont notamment au menu.

Laissez-passer pour une journée à 32 $.

beausoktoberfest.ca

Oktoberfest gaspésien

L'événement, qui se tiendra au Géoparc de Percé, vise à mettre à l'avant-scène les microbrasseries de l'Est du Québec et de la Côte-Nord, parmi lesquelles on retrouvera Le Naufrageur, Cap Gaspé, Tadoussac, Tête d'Allumette et bien d'autres. Musique, animations et ateliers divertiront les festivaliers. Il y a même du Yoga Bière au programme !

oktoberfestgaspesien.ca

Montréal en mode Oktoberfest

L'école internationale allemande Alexander von Humboldt organise un Oktoberfest caritatif à la Jetée Alexandra avec spécialités, bières et groupe de danse bavarois. Entrée: 85 $ pour un repas de deux bières, 60 $ pour les 18-25 ans.

Pour les billets, c'est par ici.